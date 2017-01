Elia Tamayo acusa a CNDH de proteger a Moreno Valle por caso Chalchihuapan

PUEBLA, Pue. (apro).- Elia Tamayo Montes acusó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de favorecer al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y no a la justicia, luego de que el organismo dio por cumplida la recomendación que emitió en el 2014 por la represión policíaca cometida en Chalchihuapan en la que murió su hijo, el niño José Luis Tehuatlie Tamayo.

“Yo no estoy conforme que dicen que la recomendación ya la dieron por cumplida y pido por favor verifiquen bien, porque la Comisión de Derechos Humanos (sic) está a favor del gobierno del estado y no se vale. Yo siempre he pedido justicia por favor, por el amor de Dios, justicia”, reclamó la humilde mujer.

En un oficio entregado el pasado 2 de enero, la CNDH informó que el 26 de diciembre de 2016 dio por cerrado el caso Chalchihuapan con el supuesto cumplimiento de las 11 recomendaciones que emitió contra el gobierno de Puebla en septiembre de 2014 en el expediente 2VG/2014.

“Por mi parte yo me siento muy mal, porque tantas cosas que se ha hecho y no hay justicia, aquí no hay justicia”, insistió la madre del niño de 13 años de edad, asesinado el 9 de julio de 2014, cuando policías estatales desalojaron de manera violenta a habitantes de Chalchihuapan que tenían tomada la autopista Puebla-Atlixco.

Tamayo Montes pidió al gobernador Moreno Valle que no “haga oídos sordos y haga realmente justicia”. Dijo: “Él piensa que con el dinero ha pagado la vida y jamás, aquí estoy en pie de lucha”, advirtió. Luego, aseguró que mantendrá su exigencia pese a la decisión de la CNDH.

Aracely Bautista, madre del exedil de Chalchihuapan, Javier Montes, dijo que la CNDH dio por hecho de que Tamayo aceptó el pago de una indemnización por la muerte de su hijo, a pesar de que públicamente denunciaron que este hecho se dio bajo una amenaza de funcionarios del gobierno estatal.

Bautista aseguró que la señora Elia fue amenazada por Enrique José Flota Ocampo, fiscal general Jurídico de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito, de que si no aceptaba el dinero el exedil de Chalchihuapan, seguiría en prisión pues el gobierno estatal apelaría su caso.

Hilario Gallegos, vocero del Comité de Derechos Humanos José Luis Tehuatlie Tamayo, censuró que sin hacer ninguna verificación de campo, la CNDH dio por hecho que el gobierno de Puebla cumplió cabalmente con la recomendación.

Dijo que la notificación sobre el supuesto cumplimiento le fue entregada a él, y no a Elia Tamayo, por personal del organismo a las 23:15 horas del pasado 2 de enero.

Gallegos indicó que la CNDH dio por hecho que el gobierno estatal cumplió con las sanciones contra funcionarios que participaron en el operativo de desalojo, cuando hasta ahora se desconoce cuál fue la sanción o pena que se impuso a Facundo Rosas Rosas, exsecretario de Seguridad del estado.

Tampoco, detalló, se sabe de la situación legal de los tres policías que estuvieron sólo unos días en prisión y fueron liberados en la víspera de la Noche Buena de 2014, ni de las sanciones aplicadas a los mandos medios involucrados en los hechos.

En cambio, agregó, si sabe que la Fiscalía General del Estado mantiene abiertos tres procesos penales contra pobladores de Chalchihuapan, así como una averiguación contra el exedil, Javier Montes Bautista, el único quien estuvo en prisión por los hechos violentos en los que murió el niño y resultaron heridos ocho pobladores.

Además, acusó que la CNDH no tomó en cuenta que la señora Elia Tamayo nunca dio por aceptada la disculpa pública que le ofreció el gobierno de Puebla en un acto que estuvo encabezado por funcionarios de tercer nivel.

El vocero del Comité de Derechos Humanos José Luis Tehuatlie Tamayo dijo que ante el “carpetazo” que dio la CNDH al caso Chalchihuapan recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir justicia y en breve harán una manifestación en la Comisión para reclamarle su postura para exonerar al gobierno de Moreno Valle.