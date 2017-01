Promete Corral transparencia en publicidad oficial: “ya no será como ‘la zanahoria y el garrote'”

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Al anunciar la plataforma de publicidad oficial para informar los contratos que otorga el gobierno estatal, el gobernador Javier Corral criticó que el sexenio anterior otorgó más de 4 mil 200 millones de pesos en publicidad oficial, que se concentraron en pocas personas y medios.

Durante la Jornada de acceso a la información y transparencia en publicidad oficial, Corral aseguró que su gobierno hará uso transparente de la publicidad oficial, la cual en el país se utiliza como “la zanahoria y el garrote”.

“El gasto publicitario en México se ha utilizado tradicionalmente en la relación medio poder, como la zanahoria y el garrote. ‘Te portas bien o me concedes halagos, ahí está la zanahoria. Ah pero me criticas, ahí está el garrotazo y no te doy publicidad, ahí está el garrotazo y hazle como quieras’. Igual que como Hacienda controla a los gobernadores en el país. Se portan mal frente al gasolinazo, cuidado porque no les llegan los recursos; se portan bien, podemos flexibilizarnos y podemos adelantar un poco los recursos.

“Como se maneja el Congreso también, con dinero (…) otras en el sentido de las tajadas, asesores, viajes, ‘concédale un asesor más aquí al señor senador, al otro no, pues es de la disidencia, bájenle viáticos’. Transparentar el dinero público para viajes, sueldos, comisiones especiales y medios, es una de las grandes exigencias que están allá afuera y nosotros hemos decidido tomar esa opción, no es fácil. Es de la medidas más costosas políticamente en la relación medios poder, pero es la moralmente necesaria para un gobierno surgido de la voluntad del pueblo democrático y es lo que hemos decidido poner el práctica”.

En el evento participaron el comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Joel Salas Suárez; Joel Salas Suárez, también consejero del INAI; Justin Dupuy, coordinarora del Programa de Investigación-Acción sobre Rendición de Cuentas en FUNDAR; el presidente del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Rodolfo Leyva, entre otras autoridades.

Corral explicó que cuando anunció la plataforma para publicar la información sobre publicidad oficial, hubo resistencias, pero conforme se realiza la plataforma, todos llegarán a la conclusión de que se ha dado un gran paso en beneficio de las libertades de expresión y de acceso a la información en el estado de Chihuahua.

“En México se habla de transparencia y se les llena la boca a los políticos. Hay áreas que son prácticamente secretas: las comisiones oficiales, viajes oficiales, sueldos de los funcionarios públicos y gasto en medios. Son rubros generales, no desglosados ni detallados. La transparencia en realidad y de forma completa tiene que pasar por estos tres grandes ámbitos que hoy son sujetos de un manejo discrecional. ¿Qué hacen los funcionarios públicos, cuándo viajan con dinero público, con quién se reúnen, en qué gastan, con quién comen, en qué se transportan, qué hacen los servidores públicos cuando viajan a otras entidades o naciones con dinero del pueblo, en qué se usa ese dinero, cuánto ganan nominal y con compensación los funcionarios que están al frente de las dependencias, cuánto se le da a cada medio y por qué, qué tipo de publicidad y hacia donde se está conduciendo?”.

El gobernador reprochó que se ha dicho que su gobierno pretende tener una hostilidad hacia los medios de comunicación sobre esa plataforma, pero sostiene que es una acción democrática.

“No sólo es falso, si con algún gremio queremos llevar una relación de respeto y transparencia total, es con ustedes, con las y los periodistas de Chihuahua, que son los trabajadores de los medios, con los directivos de medios y con sus propietarios. Los medios son precisamente cauces, canales entre sociedad y gobierno que bien armonizada su relación, transparente su conducción de esfuerzos, son los que hacen posible el ejercicio de dos garantías plasmadas en el artículo séptimo de la Constitución: el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información”.

Y sostuvo:

“Nada más indigno para el periodismo que utilizar la publicidad oficial para premiar la duración ante los políticos, nada más dañino para el periodismo de investigación sustentado en datos duros de la censura. Les digo como el primer gobernador periodista que ha tenido Chihuahua en toda su historia, tan enemiga de la libertad de expresión es la calumnia como la censura, y nosotros hemos venido a combatir las dos cosas, porque éste ha sido un lastre en la historia en la relación del poder político y los medios de comunicación en nuestro país”.

El comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña, habló de la opacidad del poder respecto del periodismo y recordó que la actividad informativa no era lucrativa, pero al paso del tiempo hubo un momento en este país “en el que un déspota, siendo gobernante en la presidencia llegó a decir que no pagaba para que se le pegara, pero lo que no dijo es que sí pagaba para que se le adulara”, refiriéndose al expresidente José López Portillo.

“Y la transformación de algunos medios que estaban llamados como en todo el mundo, a mediar entre ciudadanos y el poder, y entender, se transformó y se convirtió en un cuarto poder que tampoco es grato, ni es justificable”.

Corral añadió que aquella frase fue una contradicción en un hombre como él, como López Portillo, que habiendo impulsado la reforma constitucional para garantizar el derecho a la información como obligación del estado, terminó en la desesperación por su fracaso, culpando a los medios de la crítica.

El panista explicó que van a deslindar la información oficiosa de la publicidad, porque uno de los aspectos más turbios en gobiernos anteriores, era que se disfrazaba como noticia lo que en el fondo era información comparada.

Este año, dijo, presentaron un presupuesto para comunicación social, de 180 millones de pesos porque además, ya no tuvieron más dinero, “recibimos al estado quebrado, nos entregaron el estado en condición de bancarrota y latrocinio. No sólo es el gasolinazo, sino el acumulado de la irritación social por un régimen agotado, que ya es incapaz de combatir la corrupción que brota de sus entrañas y que tampoco da respuesta a necesidades sociales, está todo junto allá afuera”.

Acuña reiteró que la razón de esa plataforma, realizada por Fundar, va a marcar un cambio en la manera de hacer gobierno, ya que es el único país en el que una televisión que era privada se presentaba como pública bajo la figura de una persona.

“Tampoco quiere decir que la transformación democrática haya traído todas las cosas buenas, hubo valientes periodistas que se volvieron corporaciones económicamente poderosas que también flagelan al gobernante, lo arrinconan para que caiga en las necesidades de compartir con ellos, contratos. Es el momento de transparentar cada centavo, tienen que quedar en un registro que sea público, conocer por qué dan dinero a cada medio, los criterios”, agregó.