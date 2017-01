Otra baja en la Constituyente: ahora sale el actor Damián Alcázar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Asamblea Constituyente sigue debilitándose. Este miércoles, el actor Damián Alcázar, de la bancada de Morena, pidió licencia para separarse en definitiva del cargo –que ganó por voto popular–, luego de ser el diputado con más faltas en los trabajos del organismo que debe aprobar la primera Constitución de la Ciudad de México a más tardar el 31 de enero.

La salida del actor se suma a la que, apenas ayer, anunció el escritor Fabrizio Mejía, también de Morena, quien argumentó que no daría su aval a una “Constitución neoliberal”.

En la sesión del pleno de este miércoles, el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Encinas, aprobó la modificación del orden del día para dar vía a la solicitud de Alcázar. En su lugar quedó Jaime Eduardo Rojo Cedillo, secretario de Arte y Cultura de Morena en la Ciudad de México.

De acuerdo con informes de la Asamblea Constituyente, desde que inició sus trabajos para elaborar la carta magna de los capitalinos, Damián Alcázar sólo se presentó cuatro veces a las sesiones de trabajo.

Actualmente, se encuentra en la filmación de la serie televisiva de Netflix “Narcos”, en cuya tercera temporada es protagonista.

Apenas ayer, el escritor y colaborador de Proceso, Fabrizio Mejía Madrid, renunció a la Constituyente para no dar su aval, dijo, a una “Constitución neoliberal”.

En una carta enviada a la redacción de este semanario, argumentó que al principio y pese a que sólo 28% de los capitalinos participó en la elección del Constituyente, creyó que el objetivo era restringir a los poderosos y ampliar los derechos de los ciudadanos, pero eso no sucedió.

Y dejó en claro que no renunció porque no le importe, “sino porque esta ciudad me importa demasiado”. Marat Bolaños asumió el cargo como suplente.

Sin embargo, estas dos no han sido las únicas bajas de Morena en la Constituyente. El pasado 14 de diciembre renunció el escritor Mardonio Carballo, quien acusó discriminación, racismo y operación de cuotas partidistas en la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes que presidía.