No teman a Trump, “es un buleador y farol”: Fox

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El expresidente Vicente Fox pidió no tener miedo del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

En una serie de mensajes compartidos a través de su cuenta de Twitter, consideró que Donald Trump es un buleador y un farol y que “los buleadores terminan cuando son desafiados. América pónganle un alto antes de que sea tarde”.

Do not be afraid of Trump, he’s a bully and a bluff, bullies end when they’re called out. America, stand out before it’s too late!! — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 11 de enero de 2017

Además reiteró que “ni hoy, ni mañana, ni nunca, México pagará por ese estúpido muro. Si Trump quiere un monumento a su ego, que él lo pague”.

Neither today, nor tomorrow nor never Mexico will pay for that stupid wall. If Trump wants a monument to his ego, let him pay for it!! — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 11 de enero de 2017

Ayer, en su primera conferencia de prensa luego de ser elegido presidente, Donald Trump volvió a decir que para darle celeridad a la construcción de muro, Estados Unidos pondrá el dinero y los mexicanos reembolsarán el gasto.

Fox añadió que, luego de ese encuentro con los medios, “está claro que estamos enfrentando una nueva era de dictadura con Donald Trump”.