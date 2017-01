Administrativos se van a huelga en la UAEM; rectoría aduce suspensión provisional

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) estallaron la huelga a las 12 del día de este miércoles como establecía el emplazamiento, con base en el “incumplimiento” de la administración central de que “no se ha pagado la mitad del aguinaldo” que se prometió para el lunes pasado.

No obstante, la rectoría, encabezada por Jesús Alejandro Vera Jiménez, reconoció que las demandas de los trabajadores son legítimas, pero informó en que no cuenta con los recursos necesarios para pagar la prestación.

En tanto, el abogado general de la institución, Alfredo Mena, exhibió una suspensión provisional otorgada por un juez federal y que se derivó de “las múltiples irregularidades” que se cometieron en el proceso de emplazamiento, notificación y estallamiento.

Antes del medio día, los funcionarios y el personal de confianza desalojó los edificios de las más de 22 sedes de la máxima casa de estudios en toda la entidad, y en punto de las 12 horas se colocaron las banderas rojinegras. Sin embargo, unos minutos antes el juzgado séptimo de distrito del estado de Morelos concedió una suspensión provisional para que “se suspenda el estallamiento a huelga” porque “no se notificó con la debida anticipación que señala la Ley Federal del Trabajo ni se otorgó el plazo de 48 horas que contempla dicha legislación para la contestación al pliego de peticiones con aviso y emplazamiento a huelga” presentado por los administrativos.

Por primera vez, la UAEM no pudo pagar por completo los 90 días de aguinaldo que se otorgan en Morelos, de los cuáles la Secretaría de Educación Pública sólo reconoce 45.

Pero además, la administración central informó el pasado martes por la noche que derivado de la falta de recursos, producto del déficit que arrastra la máxima casa de estudios no se podría pagar la primera catorcena correspondiente al 11 de enero, esto alentó el enojo de los trabajadores administrativos.

Sin embargo, el emplazamiento para las 12 horas de este jueves sólo tenía como argumento la falta del pago del 50 por ciento del aguinaldo, que no pudo ser depositado el pasado diciembre. Así que llegaron y colocaron las banderas rojinegras.

Los trabajadores llevaron a cabo un mitin en la explanada principal y culparon al rector de la falta de respuesta, además de que exigieron a gritos su renuncia. También demandaron la salida del poeta Javier Sicilia, secretario de Comunicación Universitaria y a “su equipo”, a quienes culparon de la “crisis” que vive la UAEM.

Hasta esta noche, las banderas rojinegras continúan en las instalaciones de la UAEM, a pesar de la suspensión provisional otorgada a la administración central.

En conferencia de prensa, el rector Alejandro Vera reconoció que las demandas de los administrativos del pago del aguinaldo y la quincena son legítimas, e informó que este medio día le confirmaron la llegada del recurso ordinario correspondiente a enero, sin embargo, ahora el gobierno estatal tendría que hacer la transferencia a las cuentas de la universidad.

Dijo, sin embargo, que no entendía cómo un conflicto laboral puede llevar al Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UAEM a exigir su salida.

“Yo fui nombrado por el Consejo Universitario, en el que hay una representación del sindicato (de administrativos), del otro sindicato (de académicos) y de todos los otros sectores de la UAEM. Cuando ellos me pidan que me vaya, me voy. Pero antes no”, refutó.

Aseguró que detrás de la huelga se encuentra Graco Ramírez, “sólo así podemos entender que la Junta de Conciliación y Arbitraje haya cometido irregularidad tras irregularidad con tal de estallar la huelga”.

Hizo un reconocimiento a los académicos de la UAEM que “actuaron con prudencia, sabiendo que la problemática de la Universidad responde a un contexto nacional e internacional”.

Por lo pronto, las instalaciones de la UAEM se encuentran cerradas, con banderas rojinegras y guardias de trabajadores administrativos. Los académicos regresarían de vacaciones hasta el próximo lunes y la mayoría de las unidades académicas iniciarán clases hasta el próximo 23 de enero.