Regresa a México el malagueño “Carlos Desastre”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El artista malagueño Carlos Valverde, El Corsal Desastre o Carlos Desastre, regresa a México para presentarse este sábado 14 en El Cráneo Foro Alternativo, ubicado en el Centro Histórico de esta capital.

Valverde es un músico que en sus composiciones une el fingerstyle (percusión digital), la música conceptual y la contemporánea con una buena descarga de rock. Un material para poder presenciar en vivo y un creador que tiene como precedente sus inicios en 1988, siendo voz y guitarra en la banda de noise-rock en Málaga: 713avo Amor.

El Corsal ahora cambia de piel y con un nuevo nombre artístico realizará la interpretación en vivo de su disco libro Radio Ensueño, bajo el seudónimo de El Corsal Amor.

Con este lanzamiento, el músico desea emprender un viaje hacia el 15 aniversario de la edición de aquel proyecto suyo pionero y lleno de poesía o ruido lírico que lo han caracterizado, además de que cumple 30 años de carrera. Carlos Desastre retoma así las riendas de un acto bastante completo donde mezcla poemas y experimentación sonora de altos vuelos e inquietudes.

Además, su presentación en tierras aztecas (donde se le ubica desde 2006) marca la pauta de su vuelta a los escenarios y las producciones discográficas.

Ya no podemos parar la máquina

Ya no podemos parar

Ya no podemos parar la máquina

La máquina de matarnos…

Para un México que despertó en revuelta y emociones encontradas este mes de enero, y para un mundo que día a día se destruye a sí mismo, el inicio de este libro-disco es un premonitor sobrecogimiento a lo que posiblemente nos espera en 2017.

Valverde comenzó su carrera en solitario con un concepto musical al que llamó “ruidismo lírico”, llevando en paralelo dos proyectos hasta 2006: por un lado El Corsal Desastre, y por otro Después de Nunca. Publicó de 1994 a 2006 siete trabajos, algunos en formatos de libro-CD, y creó su propia empresa editorial, La Compañía de Sueños Ilimitada, con la que reeditó los discos de 713avo Amor A veces el Dolor y Horrores Varios de la Estupidez Actual.

Desde 2006 a la fecha Carlos Valverde ha presentado su trabajo en México, y es hasta este 2017 cuando nos promete volver a editar música.

(Este texto fue solicitado a Iris Bringas para nuestros lectores de Apro y proceso.com.mx)