Pescadores bloquean por cuatro horas el acceso al puerto de Manzanillo por gasolinazo

COLIMA, Col. (apro).- En protesta por el aumento en el precio de los combustibles, decenas de pescadores y miembros de organizaciones sociales bloquearon durante casi cuatro horas el acceso al puerto de Manzanillo.

El plantón inició alrededor de las 11 de la mañana de este viernes y concluyó cerca de las 3 de la tarde, luego de que intervino el secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González, y advirtió a los manifestantes que tenían un plazo de media hora para retirarse, mientras agentes las policías Federal y Estatal se mantenían a la expectativa cerca del lugar del bloqueo.

En los primeros momentos de la protesta hubo tensión porque el conductor de un tráiler estuvo a punto de echar su unidad sobre los manifestantes, a quienes exigía liberar el paso. Éstos le explicaron sus demandas y se acostaron en el piso para obstruir la vialidad.

Cuando la protesta daba inicio, el secretario de Gobierno se entrevistó con la dirigente de la Unión de Pescadores de la Laguna de Cuyutlán, María Elena Velasco, quien al salir del encuentro –aproximadamente a las 13:30– se reunió con sus compañeros y acordaron irse del lugar.

“Nos retiramos porque no queremos que el gobierno nos repudie, pues nos quiere reprimir y aventarnos a la policía para que nos golpee y maltrate; eso no se vale porque aquí hay mujeres y niños, yo no quiero que afecten a mis agremiados”, explicó Velasco a los reporteros.

Posteriormente Ochoa González habló con una comisión del Frente Colimense en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, en la que participaron, entre otros, Daniel Mendoza Flores y Vladimir Parra Barragán, a quienes les dio media hora de plazo para liberar el acceso al puerto.

Tras el levantamiento del plantón, poco después de las 14:30, Vladimir Parra declaró que recibieron amenazas del secretario de Gobierno, pero consideró que se cumplió el objetivo de la protesta, que era llamar la atención sobre la inconformidad social ante el gasolinazo y sumarse a la presión contra diputados federales y senadores para que echen abajo el incremento a los combustibles.

La jornada de este viernes constituyó el tercer bloqueo al puerto con motivo del alza al precio de las gasolinas en poco más de una semana, luego de que el jueves 5 la Unión Transportista de Carga de Manzanillo (UTCM) se manifestó frente a la terminal portuaria y este jueves 12 hicieron lo mismo campesinos integrantes de la agrupación Productores Unidos de Colima (PUC).