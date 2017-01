Sin distinción de partidos, la unidad es necesaria para “el renacimiento de México”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el gasolinazo “se produjo por los permisos de importación” que otorgaron Enrique Peña Nieto, el PRIAN y gente cercana para vender a precios elevados los combustibles en el país.

“Es claro que nosotros no somos iguales. Ahora con lo del gasolinazo los legisladores de Morena fueron los únicos que no votaron por el aumento en el precio de los energéticos. También está quedando de manifiesto que los de la mafia en el poder no quieren dejar de robar, no tienen llenadera”, señaló en un mensaje de 30 segundos difundido en redes sociales.

Añadió: “Por eso tenemos que unirnos sin distinción de partidos, tenemos que buscar la unidad. Vamos a lograr entre todos el renacimiento de México”.

El video termina con la frase: “Morena, la esperanza de México”.