Pide Mireles traslado a Morelia para ser atendido de problemas cardiacos

CIUDAD DE MEXICO (apro).- El exlíder de las autodefensas en Michoacán, José Manuel Mireles, solicitó su traslado a Morelia para ser atendido de problemas cardiacos, debido a que no ha sido tratado en el penal de Nayarit, donde a la fecha se encuentra recluido.

Mireles sostuvo que en dos ocasiones ha sufrido desvanecimientos, mismos que le ocasionaron lesiones en una mano y pierna, aunque a la par reconoce que el medicamento y alimentación proporcionados son adecuados, pero aún faltan que le realicen otros estudios.

El 23 de octubre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) envió un aviso al director del penal de Hermosillo, Sonora, para que a Mireles le fuera realizado un gammagrama con medicina nuclear en menos de 24 horas.

Mireles Valverde actualmente se encuentra en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Tepic y aún no le ha sido realizado el estudio ordenado por un médico. “El día programado para hacérmelo, me programaron supuestamente a Morelia, pero me dejaron en Tepic”, acusó.

En un audio en poder de Grupo Fórmula, Mireles sostiene que el 1 de diciembre pasado fue visitado por una internista, quien ordenó las pruebas de holter, gammagrama y ecocardiograma.

“Debo decir que ya he tenido dos caídas en la instancia donde me encuentro. Según comentarios de los médicos que me están atendiendo, son desvanecimientos porque tengo la frecuencia cardiaca muy baja, me baja de 60 y me voy al suelo. Ya tuve lesiones en la pierna derecha y en la mano izquierda, en la segunda caída”, acotó.

Es por ello que solicita ser trasladado a un lugar donde “sí se me puedan realizar estos estudios. Repito, la internista que me revisó y me hizo el último electrocardiagrama indicó la urgencia de realizar los otros estudios”.

También admite que ha recibido los medicamentos en tiempo y forma, así como la alimentación. “Las pruebas de sangre de todos los días para ver mis niveles de glucosa, y me checan la presión y la frecuencia”. Asimismo, compartió que hasta cuatro veces en un minuto presenta disritmia.