Con la huelga en la UAEM, trabajadores traicionan la autonomía: rector

CUERNAVACA, Mor. (apro).- A pesar de la suspensión provisional que otorgó el juez séptimo de Distrito para que no estallara la huelga en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), trabajadores administrativos pararon labores desde hace 24 horas para exigir el pago de la segunda parte de su aguinaldo.

Mientras tanto, el gobierno de Morelos depositó esta mañana los 141.8 millones de pesos de subsidio ordinario federal y los 22.4 millones de pesos del recurso estatal correspondientes a la ministración de enero.

También te recomendamos Administrativos se van a huelga en la UAEM; rectoría aduce suspensión provisional

Con ese dinero la UAEM comenzó a pagar este día la segunda parte del aguinaldo y la primera catorcena de enero.

No obstante, el rector Jesús Alejandro Vera Jiménez declaró que en virtud de que la UAEM obtuvo la suspensión provisional para que la huelga no estallara, sólo los trabajadores académicos y los de confianza cobrarán sus prestaciones.

En el caso de los administrativos que están en paro, señaló: “Esperaremos a que se resuelva en el juzgado el asunto”.

Vera Jiménez sostuvo que los líderes del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la institución académica (STAUAEM) “están llevando a sus agremiados a una aventura, maiceados por alguien que está interesado en afectar a la UAEM y a su rector. Es muy preocupante, porque están traicionando la autonomía universitaria. Vamos a ver qué resuelve la autoridad. Si les declaran existente la huelga, seguiremos el procedimiento. Si no, entonces estarán en un serio problema y entonces les aplicaremos la ley, les rescindiremos el contrato”.

En respuesta, la líder del STAUAEM, Virginia Paz Morales, junto con un grupo de trabajadores, se trasladaron al Centro Universitario Los Belenes para protestar y exigir al rector el pago de sus prestaciones.

Molesta, dijo que no les han pagado a pesar de que ya hay dinero en las arcas universitarias.

“La huelga está firme, continúa en todas las unidades académicas de la UAEM. No se nos ha pagado, no se nos ha depositado nada. Sabemos que ya le llegó el recurso a la Universidad, pero no nos han pagado”, subrayó entre gritos de sus compañeros.

Paz Morales precisó que a las 2 de la tarde de ayer, dos horas después de estallada la huelga, el sindicato recibió la notificación de la suspensión provisional, pero eso no puede tener efecto porque –añadió– “ya era un acto consumado. Entonces, no la reconocemos (la suspensión), seguimos en huelga y seguiremos en ella hasta que nos paguen lo que nos deben”.

La protesta de trabajadores afuera de Los Belenes continuaba esta tarde, mientras las banderas rojinegras bloqueaban las puertas de todas las unidades académicas en 22 municipios.