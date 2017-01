Pide la Liga MX a dueño de Jaguares venta del club ante problemas financieros

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Liga MX solicitó al dueño de Jaguares de Chiapas, Carlos López Chargoy, que venda el equipo al finalizar el torneo Clausura 2017.

La petición deriva de los problemas financieros que atraviesa y que en distintos momentos ha incumplido con el pago a jugadores y cuerpo técnico. Para el momento de la venta, el club felino no deberá tener ningún tipo de adeudo.

Según Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, la directiva de Jaguares no tiene adeudos en este momento, excepto “sólo con dos jugadores”, pues de 129 controversias presentadas ante la Federación Mexicana de Futbol, 127 fueron solventadas. Uno de ellos es Egidio Arévalo. Del otro no quiso dar el nombre, pero aclaró que sólo queda pendiente un pago con él que se liquidará el 24 de febrero.

En días pasados, la cadena de televisión Fox Sports enseñó documentos que demuestran, efectivamente, que no se le ha pagado a Arévalo, razón por la cual fue ilegal que el equipo participara en el draft y arrancara el Torneo Clausura 2017.

Pero según aclaró Bonilla, el jugador y directiva acordaron finiquitar los pagos en dos fechas y ese arreglo implica que al momento del draft no había adeudos y, por lo tanto, la participación fue legítima.

“Teniendo fechas de cumplimiento, éstas se cubrieron en dicho periodo antes del inicio del Clausura 2017. La totalidad de 127 controversias fueron resueltas, quedando el señor Arévalo pendiente dado que en resolución, de fecha 13 de diciembre, se le pagará en dos partes. La primera el 30 de diciembre de 2016 y la segunda el 30 de enero de 2017”, dijo.

Bonilla no reveló el nombre del otro jugador, pero dijo que con él sólo falta un pago para terminar el adeudo.

El directivo detalló que gracias al acuerdo no se aplicó el descenso inmediato del conjunto chiapaneco.

“Si el señor Arévalo no hubiera aceptado ese acuerdo, el 28 de diciembre debía recibir su dinero. Si no lo hubiera recibido, de acuerdo a esa negativa, entonces hubiéramos tenido que aplicar el séptimo candado y el club Jaguares no hubiera podido arrancar (el torneo Clausura 2017 que se está jugando)”, añadió.

Bonilla no quiso hablar sobre qué pasaría en caso de que no se concrete la venta en el plazo establecido.

La Liga MX estableció que ningún dueño podrá tener dos clubes después del verano de 2018 para así terminar con la multipropiedad. Originalmente el plazo vencía en el verano de 2017.