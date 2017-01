Nuestra Visión, el canal de Slim para mexicanos y latinos en la era Trump

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En vísperas de la toma de posesión de Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos y después del anuncio de la fusión de Televisa y Univisión para producir y distribuir contenidos mediáticos, América Móvil del magnate Carlos Slim informó que lanzará un nuevo canal de televisión llamado Nuestra Visión dirigido a las audiencias de origen mexicano y latinoamericano.

Este nuevo canal cuyos contenidos podrán ser adquiridos por empresas de televisión abierta también competirá con Telemundo, la segunda compañía más importante que ha ido desplazando a Univisión en el gusto de las audiencias hispanohablantes.

En 2006, durante el gobierno de Felipe Calderón, Telemundo, filial de General Electric, intentó incursionar como tercera cadena en el mercado mexicano a través de la sociedad Palmas 26, pero acabó desistiendo ante la presión de Televisa y TV Azteca que frenaron el ingreso de esta competencia.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, América Móvil informó que su filial Publicidad y Contenido Editorial prepara el lanzamiento de este nuevo canal para un mercado de cerca de 50 millones de hispanohablantes.

El anuncio se produjo también al mismo tiempo que en México se licitarán 148 canales de TV digital en sistema abierto, pero no puede competir ni América Móvil ni Telmex por ser considerado agente económico preponderante en el sector de telecomunicaciones.

Slim sólo participa de manera directa en televisión on line a través de Claro Video y con la plataforma UnoTV que se distribuye en internet. Hasta ahora, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no ha definido si UnoTV vulnera o no la legislación vigente.

Según el comunicado, Nuestra Visión tendrá “una programación innovadora adaptada específicamente a la audiencia mexicana; con un contenido mexicano 100 por ciento auténtico, incluyendo películas, noticias y deportes”.

“Nuestra Visión tiene como objetivo promover una experiencia única y auténtica, mostrando y celebrando el patrimonio mexicano”, informó América Móvil.

El canal estará disponible en las señales de televisión abierta que deseen transmitirlo. Entre su oferta contará con dos mil títulos de películas mexicanas, contenidos de UnoTV y Claro Video.

El especialista de Mediatelecom, Jorge Bravo, afirmó que “el mercado de radiodifusión en Estados Unidos tiene oportunidades, pero también requiere de inversiones fuertes. Y el mercado latino es atractivo, porque tiene dos componentes: los migrantes mexicanos acostumbrados a los contenidos de Televisa y sus hijos, que consumen los contenidos digitales en español, pero migran al inglés y a todos ellos hay que atenderlos con nuevas ofertas”.

Por su parte, Jesús Romo, analista de Telconomía, indicó que la incursión de América Móvil en el negocio de contenidos mediáticos en Estados Unidos puede redituarle en el negocio de contenidos vía su filial telefónica Trac Fone, un operador móvil virtual que atiende a 26 millones de usuarios en el país norteamericano. La mayoría de sus clientes son hispanos.

El anuncio de Nuestra Visión se produce también después del encuentro privado que sostuvieron Donald Trump y Carlos Slim. Durante la campaña electoral el empresario mexicano criticó directamente a Trump y consideró que sus propuestas proteccionistas y su posición antimexicana eran irracionales y contrarias a los propios intereses de Estados Unidos.

Hasta ahora, no se sabe qué hablaron Trump y Slim durante su encuentro, pero Nuestra Visión parece convertirse en la primera iniciativa del magnate mexicano para incursionar en el mercado de contenidos mediáticos en Estados Unidos.