Negaron amparo contra extradición a Guzmán Loera; sus derechos no fueron vulnerados: Tribunal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, fue extraditado hoy a Estados Unidos, confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un breve comunicado.

La dependencia informó que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México negó este jueves otorgar el amparo que promovieron los abogados de Guzmán Loera contra los acuerdos de extradición a las autoridades estadunidenses, que la Cancillería emitió el pasado 20 de mayo.

El Tribunal determinó que los acuerdos de extradición cumplieron con las normas constitucionales y el tratado bilateral, y aseveró que los derechos humanos del narcotraficante no fueron vulnerados en los procedimientos.

El amparo había sido negado una primera vez el pasado 20 de octubre por el juez décimo tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México.

El 27 de mayo anterior, Juan Pablo Badillo Soto y José Luis González Meza, los abogados de El Chapo, presentaron un amparo contra la extradición, a la que calificaron de “inconstitucional”, y afirmaron que “va a tardar mucho tiempo” para que el gobierno mexicano entregara su cliente a las autoridades de Estados Unidos.

Además aseveraron que la solicitud de extradición de la justicia estadunidense no fue entregada al gobierno de México por los canales oficiales y que no existen garantías suficientes de que su cliente no sea condenado a muerte.