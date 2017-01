Se mofa Trump de las protestas en su contra, luego dice que las respeta

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Luego de las multitudinarias marchas registradas en su contra el sábado en Washington y otras ciudades de la Unión Americana y el mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un primer momento ridiculizó las manifestaciones pero luego afirmó respetar el derecho a la protesta.

“¡Miré las protestas ayer pero tuve la impresión de que acabamos de tener una elección! ¿Por qué esta gente no votó? Las celebridades dañaron mucho la causa”, escribió el mandatario esta mañana en Twitter.

El presidente publicó en la misma red social que las celebridades que asistieron a la movilizaciones, entre ellas, Madonna, Alicia Keys, Scarlett Johanson, Ashley Judd y América Farrera, entre otros, “dañaron gravemente la causa”.

Watched protests yesterday but was under the impression that we just had an election! Why didn’t these people vote? Celebs hurt cause badly.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de enero de 2017