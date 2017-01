“Reforma educativa no pasará en Oaxaca”, advierte a Peña nuevo líder de la Sección 22

OAXACA, Oax. (proceso.com.mx).- “Que empiecen a temblar (los gobernantes) porque la coordinadora estará presente con el pueblo de México y daremos la batalla porque no vamos a permitir ninguna reforma (de Enrique Peña Nieto)”, afirmó el nuevo líder de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), Eloy López Hernández.

Luego de encabezar la marcha de la unidad que salió del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) al zócalo de esta capital, reiteró en su posicionamiento político de que “hoy más que nunca vamos a dar la batalla y a exigir el cumplimiento a las demandas magisteriales”.

De igual forma, hizo el compromiso público de que este comité retoma y enarbola la lucha contra las reformas estructurales y hace el llamado al pueblo de Oaxaca y del país a dar la batalla contra el gasolinazo.

El maestro mixteco originario de San Juan Teita y egresado de la escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, advirtió que “no vamos ceder ante todas las injusticias que vive el pueblo de Oaxaca que tiene sed de justicia”.

Con la clara ausencia de la dirigencia saliente que encabezaron Rubén Núñez Ginez y Francisco Villalobos, considerada la peor en los 36 años de lucha magisterial, el maestro de educación indígena que este sábado fue electo secretario general de la Sección 22 advirtió a Peña Nieto que la reforma educativa en Oaxaca no pasará.

Aclaró que a partir de ahora “no soy mixteco, somos Oaxaca y somos Sección 22. Nacimos con el movimiento y moriremos con el movimiento”.

La batalla que viene es la lucha contra el alza de la gasolina porque “no podemos engañarnos con el discurso de que ya no hay petróleo. En febrero se prevé un alza más que no debemos permitir. Haremos conciencia con padres de familia sobre la situación económica del país, a decirle que aquí estamos y no vamos a permitir más tantas injusticias”.

En entrevista, el líder magisterial aclaró que la postura del comité seccional no es de sus líderes sino que provienen de los acuerdos y decisiones que se tomen en las consultas con las bases, quienes son las que darán la pauta.

Por lo pronto, considera que este comité salió fortalecido porque cuentan con el apoyo de la base, entonces, “le decimos a Alejandro Murat (gobernador de Oaxaca) que apresure a atender las demandas del magisterio y al gobierno federal que ponga alto al gasolinazo porque no lo vamos a permitir.

“No podemos permitir (esos gasolinazos), ni el pueblo de Oaxaca debe seguir aceptando esas injusticias porque nos denigran como personas.

Finalmente mandó un mensaje al gobierno y diputados que toman decisiones equivocadas que “hoy la base magisterial será firme para que atiendan el caso de Nochixtlán, los desaparecidos de Ayotzinapa y frenen los gasolinazos porque vamos a dar la batalla”.