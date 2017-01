“No me desespero”, dice Chicharito ante sequía de gol

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El delantero Javier “Chicharito” Hernández, quien no ha vuelto a anotar con el Bayer Leverkusen en un partido oficial desde el pasado 1 de octubre, aseguró al portal de la FIFA que “no me desespera, realmente”.

El seleccionado mexicano refirió al portal del organismo que “por 10 años metí un gol por partido casi sin parar, y no pensaba que fuera el mejor del mundo, y ahora tampoco me deprimo por unos meses sin poder marcar. Lo que a más me gusta es jugar futbol.

“En estos partidos me ha tocado colaborar con el equipo en otras posiciones, y lo he tomado como un aprendizaje para ser un jugador completo, no solo un delantero de área sino poder jugar, encarar, darme la vuelta y hacer cosas distintas”.

-Pero, honestamente ¿no extraña el gol? –cuestiona el reportero del portal FIFA a Javier Hernández, a propósito de la sequía goleadora que experimenta el delantero mexicano.

-¿A quién no le gusta meter un gol? Yo creo que, si les preguntas, ¡Hasta los porteros quisieran meter uno (risas)! Y bueno, a los delanteros se nos califica por eso. Si juegas fatal, pero haces tres, todo el mundo te felicita. A mí me gusta salir de la cancha con esa sensación de haberlo dado todo. Suena a cliché, pero lo que quiero es ayudar a mi equipo, si anoto y perdemos, ¿de qué sirve? Ves a Cristiano que ganó el The Best por su juego, pero también porque ganó la Euro y la Champions. Sin eso, nunca lo hubieran reconocido.

“Los goles son la cereza del pastel de todo un desempeño, y si juego bien, ya llegarán. Ahora que si juego mal y no anoto, entonces no me siento tan contento (risas)”.

Primero fue goleador con el Manchester United, de la Liga Premier, luego con el Real Madrid y, hasta el pasado 1 de octubre, con el Bayer Leverkusen, Javier Hernández también habló de sus 10 años de trayectoria en el futbol profesional:

“La verdad es que la realidad ha superado cualquier sueño. Soñaba con debutar en primera división y cuando juego mi primer partido, meto un gol. Quería ser campeón con el mejor club de México, y también lo cumplí. Me imaginaba siendo un jugador importante en mi club y llegar a la selección, y salgo campeón goleador y voy al Mundial (Sudáfrica)… en serio, ha sido increíble”.

“En el Mundial le hice un gol a la selección a la que mi abuelo le había anotado (Tomás Balcázar jugó con el representativo nacional en la Copa del mundo Suiza 54 y anotó contra Francia)… después, ir al Manchester United, ganar dos Premier League, jugar una final de Champions. Luego ir al Real Madrid, un club en el que cualquiera anhelaría estar y hacer el gol decisivo en un derbi ante el Atlético. Ahora jugando en Alemania. No puedo quejarme de nada…”.