Gritan “vendepatrias” a Peña en Puebla por gasolinazo; “pocos reclamaron”, dice

SAN PEDRO CHOLULA, Pue. (apro).- Aunque en los alrededores había decenas de personas que le gritaron “vende patrias” y al unísono coreaban: “Fuera Peña”, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que en su gira por esta entidad, “pocos, muy pocos” le reclamaron por el gasolinazo.

Al participar junto con el gobernador Rafael Moreno Valle en la inauguración del tren turístico Puebla-Cholula, Peña dedicó parte de su discurso a resaltar la “generosidad y nobleza” del pueblo de México, que a pesar del alza a los combustibles, dijo, le brindó su respaldo en el recorrido.

El alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa, quien decidió no asistir al acto inaugural, denunció que desde hace “varios días” el Estado Mayor Presidencial y el gobierno estatal montaron un cerco para controlar el acceso a la zona en la que se llevaría a cabo el evento de este lunes.

Cuando caminaba hacia el templete, el Ejecutivo federal fue saludado por un grupo de mujeres que le lanzó alabanzas y hasta le dijeron: “Te amo”.

A pocos metros de ahí, integrantes de la organización Cholula Viva y Digna realizaban una protesta para denunciar la destrucción del patrimonio histórico y cultural con las obras del tren turístico, pero también se manifestaron en contra del gasolinazo.

“Por eso tanta valla de la Policía Federal, porque están inaugurando una obra que no fue aceptada por los cholultecas”, reclamó Adán Xicale, dirigente de la agrupación, quien estuvo preso por oponerse la construcción de un parque sobre la zona arqueológica.

“No estamos de acuerdo con las reformas estructurales que implementó Peña Nieto, tampoco con los diputados federales de todos los partidos que aprobaron estas reformas. Esos diputados son traidores a la Patria, así como Peña Nieto y Rafael Moreno Valle”, declaró a unas cuadras de donde se realizaba el acto inaugural.

A pesar de que elementos de seguridad acordonaron la zona y quitaron a los asistentes algunas cartulinas en las que manifestaban su repudio al mexiquense, hubo personas que le mentaron la madre y exigieron su renuncia a la Presidencia de la República.

Pero al tomar la palabra, Peña Nieto afirmó que se iba revitalizado de Puebla después de escuchar las muestras de apoyo. Lo tomo como “una inyección al alma”, sostuvo.

“Digo que somos un pueblo muy noble, porque al ir saludando a la gente, observaba sus rostros y expresiones de apoyo, de respaldo. Gente que no era convocada, gente que yo no sé en qué partido político milita, gente que se fue reuniendo en la calle. Los saludaba y yo decía: seguramente están enojados con el presidente, pero pocos me llegaron a expresar: ‘Ya no más gasolinazos, presidente, ya no más gasolinazos’”, apuntó.

El mandatario federal señaló que no es ajeno a las emociones de la gente y que sabía que las decisiones que tomó no son muy populares. “A veces al presidente sólo le toca escoger entre el mal menor”, justificó.

Añadió: “Me llevo de aquí la nobleza de la gente, porque pocos, salvo muy pocos, me dijeron: ‘No más gasolinazos, presidente’. Y además en un tono muy respetuoso, en un tono amable, conminándome al decirme: ‘Presidente, ahí nos encargamos con usted. Somos el pueblo, piense en el pueblo’, y es pensando en el pueblo que se toman estas decisiones”.

Antes de la llegada de Peña Nieto a esta ciudad, el alcalde José Juan Espinosa hizo pública su determinación de no asistir al acto oficial en el que se inauguraría el tren turístico –en el que se invirtieron mil 113 millones de pesos– y el Museo de Sitio de la Zona Arqueológica, para el que se gastaron 200 millones de pesos.

“NO al gasolinazo”, decía una mega manta que fue colocada a la entrada de la presidencia municipal, mientras locales mostraban cartulinas en las que advertían a Peña que no era bienvenido a Cholula.

“No estamos de acuerdo en la torpe decisión de haber incrementado el precio de las gasolinas, que afecta el bolsillo de todos los ciudadanos”, explicó el alcalde.

“La mayoría de los habitantes de San Pedro Cholula no estamos presentes, porque hay todo un cerco que el gobierno ha montado ya desde hace varios días con el Estado Mayor Presidencial, con fuerzas armadas, donde ni siquiera la ciudadanía se puede acercar a conocer este proyecto que fue construido con los recursos del pueblo”, agregó.

De igual manera, criticó el costo “a precios estratosféricos” que tuvo la obra realizada por el gobierno estatal en los alrededores de la Gran Pirámide.

Los integrantes de Cholula Viva y Digna denunciaron que la construcción se hizo a pesar de que Moreno Valle no contó con permisos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ni con el aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Por la mañana, integrantes de la agrupación de vendedores y ambulantes 28 de Octubre se manifestaron frente a las vías del tren que pasan justo por el Mercado Hidalgo, su principal bastión, y luego marcharon hasta la terminal ubicada en la Calle 11 Norte, en la capital poblana.

La 28 de Octubre exigió que se respete el mercado porque es lugar de trabajo de cientos de familias, y que Moreno Valle libere a los “presos políticos” de esa organización antes de que concluya su mandato, el próximo 1 de febrero.