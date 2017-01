México podría salir del TLCAN si no obtiene claros beneficios: Guajardo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, afirmó que México podría abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) si no logra obtener claros beneficios en la renegociación.

“Si no hay claros beneficios (…) no tiene sentido quedarnos (…) “Este tratado tiene que llegar con una estrategia en donde todos ganen. Es imposible venderlo aquí en casa si no hay claros beneficios para México”, dijo el funcionario en entrevista con Televisa.

Este martes, Guajardo y el canciller de México, Luis Videgaray, se reunirán en Washington con funcionarios de alto nivel del gobierno de Donald Trump para dialogar sobre temas de comercio, migración y seguridad.

“No habría otra opción (que una salida) ¿Ir por algo que sea menos de lo que tenemos? No tiene sentido quedarnos”, destacó.