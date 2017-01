Las jugadas de Trump, Univisión-Televisa y Slim

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El lunes 9, el presidente ejecutivo de Univision, Randy Falco, y el director de Noticias, Entretenimiento y Digital de la misma empresa, Isaac Lee, se reunieron durante 40 minutos con el magnate inmobiliario Donald Trump, quien durante su campaña se enfrentó en tribunales y en público con esa cadena televisiva, la mayor de habla hispana en Estados Unidos.

En el encuentro –realizado 11 días antes de la toma de protesta de Trump como quincuagésimo quinto presidente de Estados Unidos– también estuvieron el yerno del nuevo mandatario estadunidense, Jared Kushner, y Hope Hicks, quien asesora al magnate y se perfila como la directora de Comunicaciones Estratégicas de la Casa Blanca.

El encuentro, según Falco, fue “maravilloso” y “productivo”.

“Hablamos del interés de nuestra comunidad en trabajos, oportunidades… Tenemos un gran terreno común en ese aspecto y él está ansioso por ir adelante. Nuestra posición es que somos promotores de nuestra comunidad. Dejamos eso claro, y él dejó claro que es promotor de todos los estadunidenses”, abundó Falco.

La relación entre Trump y Univision ha sido conflictiva. El primer enfrentamiento en tribunales fue por los derechos de transmisión del concurso Miss Universo, marca que comercializa Trump. Después, por las críticas frontales del periodista Jorge Ramos a las declaraciones racistas e insultantes de Trump contra la comunidad mexicana como candidato.

“Lee le dijo a Trump que Jorge Ramos es uno de los mejores periodistas del país y que cuenta con el total respaldo de la corporación”, según la nota informativa que difundió Univision luego del encuentro.

La reunión del lunes 9 se realizó en el momento de mayor debilidad de Univision. En el tercer trimestre de 2016, la cadena reportó pérdidas netas por 30.5 millones de dólares y desde 2013 ha perdido más de 45% de su audiencia en el horario estelar.

Su competencia, Telemundo, propiedad de NBC Universal, le ha quitado la cómoda mayoría que tenía, con más de 60% de la audiencia de origen latinoamericano. Ahora, las telenovelas y narcodramas de Telemundo son más vistos que las predecibles y anquilosadas novelas importadas de Televisa.

La caída de Univision ha ido de la mano con la crisis registrada en Televisa, que posee hasta ahora 25% de la participación accionaria y provee más de 50% de los contenidos de entretenimiento a la cadena estadunidense. Univision le paga 350 millones de dólares anuales a ese consorcio por los derechos de transmisión de las telenovelas y programas de entretenimiento.

En el último año, Televisa registró también una caída severa de 30% de ingresos publicitarios, disminución del 15% de sus audiencias, un incremento sustancial de su deuda por la devaluación del peso frente al dólar y una disminución de sus utilidades netas superior a 60% al tercer trimestre de 2016.

Univision y Televisa enfrentan el mismo desafío frente a los cambios tecnológicos y culturales en sus audiencias, que buscan nuevos contenidos a través de los medios digitales y critican el oficialismo de los espacios informativos de la empresa de Emilio Azcárraga Jean en México.

Las audiencias latinas en Estados Unidos, sobre todo las de 18 a 35 años, han migrado de las pantallas televisivas a las telefónicas. Según un estudio de Nielsen, los latinos pasan un promedio de 14 horas 31 minutos semanales conectados a sus smartphones, superior al consumo de televisión abierta y restringida.

Los intentos de Univision y Televisa por enfrentar el desafío de las OTT (Over the Top) o televisión on line como Netflix y a las redes digitales también han sido fallidos y atrasados. Univision lanzó Fusion, pero tuvo que recortar 5% de su personal y desembolsó 135 millones de dólares para comprar sitios digitales y atraer a audiencias juveniles.

A su vez, Televisa creó Blim para enfrentar la competencia de Netflix y de Claro Video (de América Móvil, propiedad de Carlos Slim), pero su penetración en las audiencias es mínimo. La reciente encuesta sobre consumos en internet del Instituto Federal de Telecomunicaciones reveló que sólo 3% de los 2 mil encuestados están suscritos a Blim, frente al 70% que tienen una cuenta en Netflix y 35% en Claro Video.

La fusión Univision-Televisa

Los intentos de Televisa por incrementar de 25 a 49% su propiedad accionaria en Univision revivieron desde el primer trimestre de 2016. El miércoles 4, la autoridad regulatoria de Estados Unidos, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), autorizó a la empresa de Azcárraga Jean aumentar hasta 40% su tenencia de acciones con derecho a voto en Univision.

Hasta ahora, Televisa cuenta con 14% de las acciones con derecho a voto en Univision y posee warrants o inversiones bursátiles que pueden convertirse en participación accionaria de 27.7%.

Con la luz verde de la FCC, y después del encuentro con Trump, Univision y Televisa anunciaron el martes 17 una serie de cambios para unificar la producción y distribución de contenidos que incluyen el nombramiento de Isaac Lee, periodista colombiano que estuvo en la reunión con Trump, como director general de Contenidos (Chief Content Officer) de ambas compañías, desplazando a José Bastón, quien desempeñaba esa función en Televisa.

La nueva posición de Lee “unifica el liderazgo y la dirección estratégica de contenidos para los consumidores de Estados Unidos y México”, subrayó el comunicado conjunto de Televisa y Univision.

Esta nueva estructura “mejorará la capacidad de Televisa y Univision de servir a una audiencia combinada de aproximadamente 175 millones de personas en Estados Unidos y México, con un poder adquisitivo total cercano a los 2 billones de dólares”.

Según Azcárraga Jean, al unificar los contenidos para distribuirlos en las distintas plataformas de ambas empresas “lograremos sacar ventajas de la oportunidad única que Televisa y Univision tienen para competir de forma más efectiva en una industria cada vez más compleja y fragmentada”.

Lee fue el creador de Fusion Media Group, en el seno de Univision, empresa a la que se unió directamente en 2010 como presidente de Noticieros y después como director general de Noticieros, Entretenimiento y Digital.

Antes de asumir esa responsabilidad, Lee se especializó en la creación de alianzas digitales entre Univision y Variety, Red Bull Media House, Participant Media y The Atlantic, entre otros medios digitales que han generado nuevas audiencias.

En México trabajó como presidente y redactor en jefe de la revista Poder y mantuvo una alianza con Grupo Televisa para la distribución de ésta y otras publicaciones, antes de incorporarse a Univision.

A su vez, José Bastón, actual vicepresidente de contenidos de Televisa, asumirá el cargo de presidente de Televisa Internacional. Será el responsable directo de la expansión de la compañía mexicana más allá de Estados Unidos y México.

El desafío de Slim

Como en un juego de ajedrez, dos días después del anuncio de la “fusión” de contenidos entre Univision y Televisa, América Móvil informó que lanzará un nuevo canal de televisión en Estados Unidos llamado Nuestra Visión, dirigido también a las audiencias de origen mexicano y latinoamericano.­

Según el comunicado, Nuestra Visión tendrá “una programación innovadora adaptada específicamente a la audiencia mexicana, con un contenido mexicano 100% auténtico, incluyendo películas, noticias y deportes”.

El canal estará disponible en las señales de televisión abierta que deseen transmitirlo. Entre su oferta contará con 2 mil títulos de películas mexicanas, contenidos de Uno TV y Claro Video, las dos plataformas de televisión on line de Slim.

Slim y Trump, dos empresarios que se enfrentaron mediáticamente durante la campaña, sostuvieron también un encuentro privado a finales de 2016 en un club de golf de Lago Florida.

El encuentro fue revelado por el periódico The Washington Post y confirmado por el yerno de Slim y portavoz de Telmex y Uno TV, Arturo Elías Ayub.

“Fue una cena muy cordial y sí quedó el ingeniero con un sabor de boca muy positivo hacia la relación con México”, declaró Elías Ayub a la agencia informativa Reuters.

En su cuenta de Twitter, Elías Ayub aclaró que la reunión fue producto de una invitación directa de Trump a Slim, y el propio presidente electo de Estados Unidos calificó el encuentro como una “cena agradable con un hombre maravilloso”.­

Ese “hombre maravilloso” afirmó durante la campaña electoral de Estados Unidos que la propuesta de Trump de construir un muro fronterizo era un despropósito porque “no es fácil hacer un muro. Además, se hacen túneles y la mayoría de las personas migrantes llegan por avión”.

El anuncio de la nueva cadena de televisión de Slim en Estados Unidos se produjo también en vísperas de la licitación de 148 canales nuevos de televisión abierta digital en México, pero en ella no pueden competir ni América Móvil ni Telmex por ser considerados agentes económicos preponderantes en el sector de telecomunicaciones.

Durante 2011, Slim se enfrentó públicamente con Televisa y TV Azteca por el mercado del triple play en México. Las televisoras acusaron a Slim de utilizar su fortaleza para enfrentarlas, mientras que él calificó como “duopolio” a las dos empresas, entonces aliadas a Iusacell.

A seis años de distancia y ante el ascenso de Trump, la situación ha cambiado. Para el analista Jorge Bravo, de Mediatelecom, “el mercado de radiodifusión en Estados Unidos tiene oportunidades, pero también requiere de inversiones fuertes”, algo que está dispuesto a realizar Slim, quien cuenta con mucho más recursos que las debilitadas Univision y Televisa.