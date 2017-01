Barrales: “El PRD es competitivo en el Edomex”; no descarta alianza con el PAN en Nayarit y Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La líder nacional del PRD, Alejandra Barrales, afirmó que al fracasar la alianza con el PAN en el Estado de México, su partido irá en coalición con el Partido del Trabajo y dejó abierta la posibilidad aliarse con el PAN en Nayarit y Veracruz.

“Vamos a ir adelante con nuestra candidatura, somos competitivos y vamos a ir a buscar ese cambio que le urge al Estado de México”, dijo en entrevista con Radio Fórmula aunque reconoció que sería más fuerte si todos los partidos de izquierda fueran unidos.

Según Barrales, la alianza con el PAN no se pudo concretar debido a que no se encontró un perfil que les permitiera ir juntos y Alejandro Encinas, quien sería respaldado incluso por el PAN, no confirmó su participación. “No pudimos encontrar un perfil que nos permitiera coincidir, que permitiera que fuéramos juntos”, dijo.

No obstante, desde el inicio de la negociación un sector del PRD en la entidad se pronunció en contra de la alianza.

Barrales refirió que PAN y PRD trabajaron durante semanas para buscar alternativas, incluso reconoció el trabajo del presidente del PAN Ricardo Anaya y dejó abierta la posibilidad de una alianza entre ambos partidos en Nayarit y en las elecciones municipales de Veracruz, no así en Coahuila donde la militancia perredista pidió retirarse de la coalición al no concretarse la del Estado de México.

Los compañeros de Coahuila nos solicitaron retirarse de esta coalición”, dijo pero afirmó que ello no cancela posibles alianzas en Nayarit y en las elecciones municipales de Veracruz.

Barrales hizo hincapié en que luego de casi 88 años de gobiernos priistas en el Estado de México, “si hoy fueran las elecciones, más del 70% de la población iría por un partido diferente”.

Eso, abundó, “abre una gran posibilidad de cambio, pero es importante que haya una suma”, insistió al referirse a la necesidad de la unión de los partidos de izquierda.