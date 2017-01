Pide Mancera renegociar el TLCAN con dignidad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, afirmó que México debe renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con la cabeza en alto, pues no es un país sumiso.

“México no es un país sumiso, no nos hemos caracterizado por eso, lo que se requiera hacer lo vamos a hacer por defender lo más importante, quizá no tengamos dólares, pero tenemos dignidad.

“México tiene dignidad y tiene que demostrar que tiene dignidad, no debemos ir a negociar con las manos atrás ni con la cabeza abajo, con la cabeza alta y lo que salga, y tope donde tope, vamos con el pueblo de México desde aquí, desde la ciudad, así lo vamos a hacer”, aseguró Mancera.

Durante su discurso en la entrega de 159 camiones de basura, en el Zócalo, el jefe de gobierno capitalino reiteró su interés por participar en la renegociación anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Nosotros en la ciudad de México queremos participar en esto que se va a discutir en Estados Unidos”, mencionó.

Mancera añadió que el presidente Enrique Peña Nieto confirmó a un gobernador que sí invitará a los mandatarios estatales a participar, y aseguró que la Ciudad de México entrará en el debate con un equipo de alto nivel.