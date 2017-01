Ordena INAI a SAT ampliar información sobre 450 mdd asegurados en Toluca en octubre pasado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) detallar la información sobre el aseguramiento de 450 millones de dólares en la Aduana de Toluca, el pasado 18 de octubre.

El Instituto instruyó que se debe revelar número de detenidos y nacionalidad de cada uno de ellos, en caso de haberlos, así como ciudad de origen y ciudad de destino.

La orden deriva luego que un particular solicitó datos precisos sobre el aseguramiento, a lo que la Aduana de Toluca indicó que detectó un pagaré no negociable por la cantidad de 450 mdd, que llegó proveniente de los Estados Unidos. El resto de los puntos, sostuvo, eran clasificados como confidenciales, en virtud de tratarse de datos obtenidos en el ejercicio de sus facultades de comprobación, y por lo tanto, protegidos por el secreto fiscal.

Inconforme, el particular interpuso recurso de revisión ante el INAI, en el que manifestó su inconformidad con la reserva de la información solicitada.

“En el análisis del caso, la ponencia del comisionado (Francisco Javier) Acuña Llamas, expuso que en ninguno de los contenidos, que se solicitan, permite que se identifique a persona o contribuyente alguno; es decir, no existe vinculación entre la información detentada y su titular; por tanto, no podría actualizarse el secreto fiscal aludido por el sujeto obligado. Por tanto, informar cómo fue encontrado el dinero, o para el caso concreto el pagaré no negociable por la cantidad de 450 millones de dólares, no se traduce en dar información confidencial, protegida por el secreto fiscal”, refiere el Instituto en un comunicado difundido este martes.

El INAI detalla que, de la misma manera, ocurre con la ciudad de origen y de destino de dicho pagaré, contenido que guarda estrecha relación con saber si México era paso intermedio o destino final.

Por lo que respecta a saber si existen o no detenidos por este caso, únicamente se solicitó saber el número de éstos y sus nacionalidades, en caso de haberlos.

“Por lo anterior, a propuesta del comisionado Acuña Llamas, el Pleno del INAI modificó la respuesta del SAT y le instruyó poner a disposición del particular la información, en los términos requeridos, respecto del comunicado de prensa difundido el 18 de octubre del 2016, en el que anunció el aseguramiento de 450 millones de dólares americanos en la Aduana de Toluca”, puntualiza el documento.