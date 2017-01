No abrirán tiendas si hay otro gasolinazo en febrero, advierte la Antad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad) advirtió que, si en febrero se da otro gasolinazo, los establecimientos afiliados a dicho organismo cerrarán ante la eventualidad de nuevos disturbios y saqueos.

En rueda de prensa, el presidente de la Antad, Vicente Yáñez señaló:

“Esperemos no ver ese nuevo gasolinazo en febrero, esperemos que hagan bien los números y no se vuelva a dar otro gasolinazo. Si no seguramente nuestros asociados van a tener que evaluar si abren sus tiendas, dado que al darse el efecto de ir a saquear tiendas, entonces antes de que las saqueen, mejor las cerramos”.

Al dar a conocer las ventas a diciembre pasado, el directivo confirmó que a principios de enero un total de 681 negocios de la Antad fueron saqueados en 17 estados (59.6% se concentraron en el Estado de México y Veracruz). Y, en términos monetarios, las pérdidas sumaron mil 922 millones de pesos.

Actualmente la Antad está conformada por 104 cadenas, de las que 33 son de autoservicio, 16 departamentales y 55 especializadas, mismas que representan a 48 mil 550 establecimientos con más de 26 millones de metros cuadrados de piso de venta.

Para Vicente Yáñez, la ausencia del estado de derecho representa el principal obstáculo para el desarrollo sostenido de la economía mexicana.

Además, en las ventas de las cadenas comerciales durante el 2016 también impactaron la evolución del tipo de cambio, los problemas de inseguridad pública, la debilidad del mercado interno, presiones inflacionarias, la inestabilidad económica internacional, mayor competencia del comercio informal, así como el alto endeudamiento de consumidores.

Pese a lo anterior, las cadenas asociadas a la Antad abrieron alrededor de mil 800 nuevas tiendas; 14.1% de estas aperturas fueron tiendas de autoservicio, 8.2% departamentales y 77.7% especializadas. En total, durante el año pasado hubo una inversión de 3 mil millones de dólares.

La mala noticia es que para este año el organismo previó menor crecimiento, al estimar que las ventas aumentarán 6.5% en el total de tiendas, mientras que en inversiones el sector espera recibir 2 mil 600 millones de dólares, es decir, 13.3% menos de lo que captaron el año pasado.

Entre los riesgos para el crecimiento del sector persiste la incertidumbre en el tipo de cambio, también en el comportamiento de la economía, el alto nivel de inseguridad en algunas zonas del país, así como el recorte al gasto público.

Entre las empresas asociadas a la Antad destacan Chedraui, Comercial Mexicana, Costco, Sam´s Club, Soriana, Walmart, Palacio de Hierro, Coppel, Liverpool, Sears, Woolworth, Seven Eleven, Extra, Autozone, Martí, Oxxo, Home Depot, Zara y La Europea.