Trump firmaría este miércoles orden ejecutiva para construir muro con México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Esta noche el presidente estadunidense Donald Trump anunció que dará el primer paso para la construcción de un muro en la frontera que comparte con México.

En su cuenta de Twitter, Trump advirtió: “Gran día en materia de SEGURIDAD NACIONAL mañana. Entre muchas otras cosas, construiremos el muro!”.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de enero de 2017