La serie “Jack Irish” llega a SundanceTV

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La serie Jack Irish, una adaptación de las novelas de detectives del escritor australiano Peter Temple, se estrenará este 31 de enero en SundanceTV para América Latina.

Bajo la dirección de Kieran Darcy-Smith, este drama se transmitirá en México el último día del mes a las 19:00 horas. Protagonizan el proyecto Guy Pearce, Marta Dusseldorp y Aaron Pedersen, en orden de importancia.

En seis episodios, destaca el personaje Jack Irish, un exabogado penalista que se convierte en investigador privado. Todo inicia cuando un extraño contrata a Irish para encontrar a su hermano que ha desaparecido bajo misteriosas circunstancias y él acepta el trabajo. Sin embargo, todo se complica ya que Irish termina siendo acusado del asesinato del hombre que estaba buscando.

Así que Irish se ve atrapado en una compleja red de intereses del crimen organizado que se extiende desde su ciudad natal en Fitzroy hasta un remoto pueblo en las Filipinas. En ese momento Irish se ve obligado a entrar en un peligroso mundo lleno de corrupción, violencia y ajuste de cuentas. Un sitio donde nada es lo que parece.

La serie se transmitió el año pasado en el canal australiano ABC1, y los productores son Ian Collie y Andrew Knight. El director Darcy-Smith, también actor, es conocido por sus intervenciones en la televisión y radica en su país de origen, Australia. Es fundador de la compañía Blue-Tongue Films junto con Joel yNash Edgerton, Luke Doolan y David Michod.

En 1997 apareció por primera vez en la serie policíaca Water rats, donde interpretó a Des durante el episodio Goldie’s trip. Un año después personificó a Xavier Tully durante el capítulo Not fade away. Su última intervención fue en Bitter legacy como Stewart Renshaw durante el 2001. En ese mismo año fue invitado a varios episodios de la exitosa serie australiana Home and away.

Hacia 2008 estelarizó a Mathew King en la serie médica All saints durante el episodio Solitary confinement. Y en 2011 estuvo en Rescue special ops como el detective Brendan Lockyer.

El actor Pearce, aunque nació en Inglaterra, se trasladó a los tres años a Australia con su familia para residir en Geelong, Victoria. De pequeño participaba en obras de teatro. Su gran oportunidad llegó cuando logró un papel en la famosa serie de la pantalla chica Neighbors (1985), compartiendo créditos con los futuros cantantes Kilye Minogue y Jason Donovan.

En el año 1990 debutó en el cine australiano con Heaven tonight (1990), de Pino Amenta. El salto a la fama internacional sucedió cuando protagonizó el largometraje de Stephan Elliot, Las aventuras de Priscilla, Reina del Desierto (1994). Desde entonces lo llaman para filmes en Hollywood, aunque sigue radicando en Australia.

Las novelas sobre crimen de Temple (nacido en 1946 en Sudáfrica) han sido publicados en alrededor de 20 países. Primero fue periodista y se trasladó a Sydney, Australia. Luego, en 1982, se cambió a Melbourne para convertirse en el editor fundador de la revista de la Sociedad Australiana. Se dedicó a la escritura de ficción en los años noventa y gustó su abogado Irish. Y hacia 2012, las televisoras australiana ABC1 y la alemana ZDF produjeron dos largometrajes con él en el papel principal.