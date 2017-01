Debería Peña pedir a ONU postura sobre muro, reconsiderar reunión con Trump y convocar un frente común: Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno federal debería pedir al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) un pronunciamiento sobre el muro que pretende construir el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la frontera con México.

Así lo señaló el presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Javier Bolaños, y dijo que tras la firma de la orden ejecutiva que habilita la construcción de ese muro en la frontera sur, Enrique Peña Nieto tendrá que reconsiderar su encuentro con Trump, el próximo martes 31.

“No debe caber el mínimo margen de que asista sin las condiciones necesarias de respeto y acorde con la dignidad que el mandatario debe garantizar”, puntualizó.

Por su parte, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Marko Cortés, señaló que el Ejecutivo federal debe convocar a un encuentro entre poderes, entre las fuerzas políticas y los sectores productivos del país, para hacer “un frente común que fortalezca al Presidente de la República en su encuentro en Estados Unidos”.

A su vez, el coordinador del PRD en San Lázaro, Francisco Martínez Neri, consideró que a partir de la reunión que sostienen los secretarios de Hacienda y de Economía, Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo, con sus homólogos de Estados Unidos, se debe evaluar la pertinencia de que Peña Nieto acuda al encuentro con Donald Trump.

“Hay que evaluar cuáles son las bondades y logros de esa incursión, cuáles son los logros, y a partir de ahí determinar si el Presidente va o no va”, manifestó el perredista, y coincidió con Marko Cortés en hacer un frente antes de que Peña Nieto acuda a Estados Unidos.

“Mientras no tengamos en México un gran acuerdo nacional con los empresarios, con las organizaciones no gubernamentales, con los Poderes de la Unión, no debiera el Presidente presentarse a una entrevista en la cual solamente va a recibir postulados, ideas, pretensiones del gobierno de Estados Unidos.

“El Presidente debe llevar una postura nacional, y esa postura nacional debe nacer necesariamente de una convención nacional en la cual los mexicanos tengamos una postura definitiva, y plantear con toda energía, con toda dignidad, que ese muro es inaceptable”, subrayó Martínez Neri.

Aclaró que su partido, el PRD, respalda al Ejecutivo federal, pero ese apoyo –advirtió– está sujeto a lo que harán las autoridades, el Presidente y sus secretarios.

Tras insistir en el frente común para fortalecer al Ejecutivo, el PAN también pidió que se convoque al Gabinete de Seguridad, “porque ante la confirmación de estas medidas (la construcción del muro y la creación de nuevos centros para detener inmigrantes) es necesario que nos preparemos para la eventualidad de la llegada de muchos mexicanos a nuestro país y el reto que significa esto, para que lo podemos salvaguardar”.

Cortés también sugirió fortalecer la Embajada y los consulados de México en Estados Unidos, para garantizar el derecho de todos los connacionales que radican en ese país.

De igual manera, propuso reactivar el mercado interno, lanzar una campaña de consumo de productos mexicanos y diversificar la relación comercial con otras regiones como Asia, Europa y los países de Centro y Sudamérica.

Cortés planteó dar marcha atrás a la reforma fiscal, porque así –apuntó– México será atractivo para la inversión.

“La única forma de atraer inversión en el mundo es siendo atractivo, es siendo competitivos para producir, y la manera de hacerlo es reducir los impuestos”.

Remató: “Si nos quieren cerrar las fronteras para la comercialización, si ahuyentan la inversión presionando empresas, como ocurrió con Ford, lo que nosotros requerimos hacer es dar todos los estímulos a la industria automotriz, a la industria manufacturera, a toda la industria, al campo, para que seamos competitivos y para que se abran más puntos de mercado con el mundo”.