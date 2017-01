Peña reprueba el muro de Trump… y hasta ahí

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sin decisiones ni anuncios concretos, pero con la promesa de hacerlos más tarde, el presidente Enrique Peña Nieto lamentó y reprobó la orden ejecutiva firmada hoy por su homólogo estadunidense Donald Trump para construir un muro en la frontera mexicana.

“Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que, desde hace años, lejos de unirnos nos divide”, expresó en referencia a las secciones de muro fronterizo ya existentes.

“México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez: México no pagará ningún muro”.

Un mensaje para todos los mexicanos: pic.twitter.com/EFcNh7fQtm — Enrique Peña Nieto (@EPN) 26 de enero de 2017

Más adelante, expresó:

“México ofrece y exige respeto como la nación plenamente soberana que somos”.

Sin embargo, concluyó su mensaje refrendando la voluntad para llegar a acuerdos con el gobierno de Estados Unidos.

En un video difundido a través de redes sociales y sin aviso oficial previo, Peña Nieto inició su pronunciamiento abordando la firma de las órdenes ejecutivas relacionadas con México, que hoy firmó el nuevo presidente de Estados Unidos. Además de la relativa a la construcción del muro fronterizo, la otra fue para implementar medidas migratorias.

La respuesta del jefe del Ejecutivo mexicano fue interna: de acuerdo con su mensaje, dio instrucciones para que los consulados mexicanos en el país del norte refuercen las medidas de protección para los mexicanos radicados allá, afirmando que dichas representaciones se convertirán en defensorías de los derechos de los migrantes y brindarán asesoría legal.

“Esas órdenes ejecutivas también ocurren en un momento en que nuestro país está iniciando pláticas para negociar las nuevas reglas de cooperación, comercio, inversión, seguridad y migración en la región de Norteamérica”, deslizó destacando su importancia para el futuro.

Más allá de estas proclamas, el mandatario mexicano evitó informar sobre los resultados de la delegación encabezada por el canciller Luis Videgaray Caso, que desde ayer viajó a Estados Unidos, aunque aludió a las negociaciones.

Peña sostuvo que, con base en el reporte final que entreguen los funcionarios que continúan en Washington DC, sostendrá una consulta con la Cámara de Senadores y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Hasta entonces, dijo, tomará decisiones sobre los pasos a seguir.