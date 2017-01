Trump podría amenazar a México con retener los apoyos que recibe de EU: NYT

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El muro que el presidente Donald Trump ordenó construir en la frontera con México a fin de detener la migración indocumentada a Estados Unidos será muy costoso y no concuerda con la realidad de la migración, apuntó The New York Times.

En un editorial publicado este jueves titulado “El costo real del muro de Trump”, el diario asentó que “como ocurre a menudo con Trump, los hechos no están de su parte”.

Destacó que la inmigración indocumentada a Estados Unidos ha ido a la baja en los últimos años, a pesar de que el gasto en seguridad fronteriza se ha disparado.

Entre 1983 y 2006, un promedio de 1.2 millones de personas al año fueron aprehendidos tratando de entrar ilegalmente en el país, mientras que el año pasado poco más de 415 mil fueron capturados tratando de ingresar, la mayoría ciudadanos centroamericanos que huían de la violencia y la pobreza.

Mientras tanto, los fondos destinados a la seguridad fronteriza han aumentado de 263 millones de dólares en 1990 a 3 mil 800 millones de dólares en 2015.

El muro incrementaría significativamente ese gasto, debido a que la insistencia de Trump de que México pagaría por el muro es una propuesta “engañosa o delirante”, añadió.

En ese sentido, el diario advirtió que Trump ordenó a las agencias federales calcular el monto de la ayuda exterior que México recibe de Estados Unidos, lo que parecería ser una amenaza para retener la futura asistencia a iniciativas contra el narcotráfico y para impulsar programas judiciales.

Sin embargo, México obtuvo 142 millones de dólares de asistencia en 2016, lo que se no se compara con el costo de miles de millones de dólares por el muro.

Además de costar miles de millones de dólares, el tipo de barrera que Trump propone podría causar graves daños ambientales y conducir a demandas por invasión de propiedad privada.

El editorial celebró que líderes en las llamadas Ciudades Santuario, como Nueva York y Los Ángeles, reconozcan que los inmigrantes, incluidos los indocumentados, “son más un activo que una carga”.

“El valor de los líderes locales puede ayudar a frustrar el enfoque equivocado de Trump”, concluyó el editorial.

(Con información de Notimex)