Bloquean accesos al Congreso de Jalisco en protesta contra gasolinazo

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Un grupo de aproximadamente 300 personas bloquea los accesos al Congreso local en protesta contra el gasolinazo y para exigir a los legisladores que reduzcan su sueldo en 50%.

“Lucha, lucha, lucha, no dejes de luchar, porque si no luchas te van a ejecutar”, gritan los manifestantes, quienes colocaron en la fachada del Poder Legislativo mantas con las leyendas: “México Despierto. No al gasolinazo. No a los verificentros. No a las reformas estructurales. Se buscan diputados honestos”, “El pueblo unido avanza sin partidos” y “Fuera Peña”.

Los inconformes, pertenecientes a 30 colectivos ciudadanos, comités vecinales y sindicatos democráticos, exigen una respuesta a las demandas que presentaron el pasado lunes 9, y advierten que sólo dejarán entrar al recinto legislativo a los diputados que estén dispuestos a resolver sus exigencias.

Personal de seguridad del Congreso y de la Secretaría General de Gobierno solicitó a los manifestantes que permitan el acceso al recinto para instalar una mesa de diálogo, pero éstos se negaron, y como contra propuesta pidieron a las autoridades que formen una comisión con los diputados y dialoguen en el exterior.

La protesta ha ocasionado cierres viales en los alrededores del Congreso local, sobre la calle Hidalgo, desde Liceo. La avenida Pino Suárez fue cerrada con vallas metálicas desde Independencia.

Mientras tanto, elementos antimotines han empezado a cercar la manifestación y se colocaron frente al Teatro Degollado, y policías de esta capital permanecen alrededor de la zona, al tiempo que agentes de Tránsito resguardan las vialidades para dar agilidad al tráfico.