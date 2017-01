Indígena chiapaneco exige indemnización por los nueve años que estuvo preso de manera injusta

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Agustín Díaz Gómez, sentenciado a 35 años de prisión, en 2007, y absuelto de toda culpa nueve años después, exigió al gobierno estatal una indemnización por el tiempo que estuvo preso, sin que hubiera cometido delito alguno.

“El gobierno de Chiapas, el Poder Judicial y las autoridades de procuración de justicia en Chiapas violaron mis derechos humanos al mantenerme preso injustamente durante más de nueve años en el penal número 5 del municipio de San Cristóbal de Las Casas, por lo que ahora exijo públicamente al gobierno que encabeza Manuel Velasco Coello, la reparación integral del daño conforme a estándares y principios internacionales”, puntualizó el indígenas tzotzil.

Añadió: “Fui acusado injustamente de un delito que no cometí. Fui torturado en un lugar clandestino en el barrio de Guadalupe, bajo las órdenes del entonces fiscal Mariano López Pérez. Se me negó el derecho a una debida defensa y proceso al mantenerme durante años sin ser sentenciado, violando mis derechos humanos y constitucionales”.

Y recordó que en una ocasión López Pérez le dijo que por haberse escapado dos veces, lo iba a “refundir” en la cárcel.

“Fui sentenciado a 35 años de prisión y declarado culpable del delito de homicidio calificado en el mes de marzo (de 2007), a pesar de que el gobierno del estado se comprometió a liberarme en los primeros días de enero (…) Sabiendo que soy inocente apelé la sentencia, y el 1 de septiembre de 2016 fui absuelto y declarado en inmediata libertad por el Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas”, expuso.

Y ahora –subrayó– corresponde al gobierno de Chiapas reparar de manera integral los daños y violaciones graves a sus derechos humanos por todo el daño moral y desprestigio moral que le causaron, y pidió castigo para los responsables de violentar sus derechos humanos y mantenerlo en prisión durante más de nueve años.

“Ha quedado claro que no le debo nada a nadie, que no soy un asesino ni cometí ningún delito, que soy un luchador social, y por eso el gobierno de Chiapas se ensañó en contra mía y me mantuvieron detenido arbitrariamente y al margen de mis derechos humanos. Es por eso que hoy reclamo públicamente se me repare el daño de manera integral”, insistió.

La orden de libertad en la que se absolvió y declaró inocente a Díaz Gómez fue emitida por el juez del ramo penal del distrito judicial de San Cristóbal de Las Casas, William Hernández Ovando, quien destacó que el fallo se dio en cumplimiento a la resolución de la sala regional colegiada mixta zona 03 del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en los autos del toca penal 403-B-1P03/2008, que sesionó el pasado 1 de septiembre y “por mayoría de votos revocó la sentencia condenatoria”.

El Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa (Comité Digna Ochoa), que lleva el caso, informó que acompañará la exigencia justa de reparación del daño de Agustín Díaz Gómez, y junto con él valorarán la ruta jurídica que garantice que el gobierno de Chiapas asuma su responsabilidad y obligaciones en materia de derechos humanos para que se le repare el daño de manera integral y conforme a estándares internacionales.