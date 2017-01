Trump no sabe lo que vale México para EU en materia de seguridad interna: Calderón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El expresidente de México, Felipe Calderón, afirmó que México podría dejar de poner retenes del Ejército en carreteras a Estados Unidos para que se sienta que el apoyo y colaboración en el tema del narcotráfico no es gratuita.

En entrevista con Radio Fórmula, precisó que en lugar de tener batallones de soldados mexicanos revisando tráilers en carretera para ver si traen droga o no, hay que quitarlos y que los americanos se encarguen de la preocupación que tienen de las drogas que reciben de América Latina a través de México.

“Por ejemplo, en seguridad interna, ese señor no tiene la menor idea de lo que vale México para Estados Unidos en materia de seguridad interna, hemos sido un país que ha colaborado con Estados Unidos desde el 11 de septiembre del 2001 para la seguridad de los propios americanos, ese señor no valora porque no entiende lo que es tener un aliado con 2 mil kilómetros de frontera. Vamos a hacer sentir que ya no contarán con México”, apuntó.

Calderón sostuvo que debemos evitar a toda costa una guerra comercial con Estados Unidos, pero no podemos dejar que Trump nos esté “zapeando impunemente”.

Agregó que espera no se rompa la relación con Estados Unidos, “pero sí se pueden hacer muchas cosas, yo creo que hay que jugar muy inteligentemente lo que sigue, y creo que entre las cosas que siguen es el diseñar una estrategia para minar una parte de la base dura del apoyo electoral que tiene Donald Trump”.

“Fíjate la obsesión que tiene este hombre con si hubo o no un número suficiente de personas en su inauguración, en su toma de posesión, como un buen artifista está obsesionado con el apoyo del público y está desesperado porque lo pierde, él cree que agrediendo a México, buleándonos genera más apoyo en público y si nosotros reaccionamos equivocadamente se lo vamos a dar”.

Destacó que hay que tener una respuesta activa, creativa y evitar que Trump consiga un penalti, “está buscando una ofensa tan grave que le justifique hacer lo que cualquier buleador hace en las secundarias o primarias, que es dar un coscorrón, a pasar a las manos, ser violento, hay que denunciar al buleador, hay defenderse contra el buleador, hay que hacer todo lo posible por resistirlo, aunque pueda tener costos en el corto plazo, pero no podemos simplemente dejar que nos esté zapeando impunemente”.

Consideró que el presidente Enrique Peña Nieto se tardó en cancelar la reunión con Donald Trump, pues debió haberlo hecho mediodía antes.

“Bueno, ya estaba cantado eso ¿no? Por supuesto que qué bueno que no fue y creo que si hubiera tomado la decisión mediodía antes mucho mejor, porque la visita a Trump era realmente una celada”, dijo.

El exmandatario indicó que se pudo evitar el tuit de Trump donde él mismo quiere se atribuye la cancelación de la visita.

“No hay que darle chance de los desplantes. Hay que tener siempre en cuenta las madrugadas de un tipo enfermo como es Trump, las madrugadas que está realizando en las redes sociales, en Twitter concretamente y reacciona visceralmente”, señaló.

Sobre la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de acudir a la ONU, dijo que tiene que ver con su resentimiento hacia la política real, ya que las decisiones de los Estados Unidos no pasan por ahí.

“Puede ser parte del protocolo, pero las decisiones de Estados Unidos no pasan por ahí, eso es evidente, yo creo que habla un poco también del desconocimiento que Andrés Manuel tiene de la política real en el mundo”, subrayó.