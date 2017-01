Con mariachi, universitarios protestan frente al consulado de EU contra muro de Trump

GUADALAJARA, Jal., (apro).- Decenas de integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), acudieron la noche del jueves a las afueras de las instalaciones del consulado de Estados Unidos en Guadalajara para protestar contra la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de construir un muro en la frontera con México.

“Canto al pie de tu ventana, pa’ que sepas que te quiero. Tu a mí no me quiere nada, pero yo por ti me muero”, esa fue una de las estrofas que entonó una joven mujer, integrante del mariachi que llegó hasta las puertas del consulado ubicado en la confluencia de la calle Libertad, Progreso y López Cotilla, en la colonia Americana, para protestar contra las medidas anunciadas por Trump.

Horas antes, el rector de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, calificó de “inadmisible” la postura de Donald Trump, respecto a su trato hacia México. “La UdeG coincide en que el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, haya cancelado su visita a la Casa Blanca, programada para el martes 31 de enero”, dijo a través de un comunicado.

Bravo Padilla afirmó que las declaraciones de Trump respecto a México son la “más burda expresión de toda ruptura de formas políticas de diálogo entre países” y dijo que la UdeG tiene al menos 52 convenios académicos con casas de estudios de la Unión Americana.

Por la mañana del miércoles pasado, el Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche anunció que bloqueará tres puentes internacionales ubicados en la frontera México-Estados Unidos, ubicados en las ciudades de Laredo, Ciudad Juárez y posiblemente en Reynosa.

“Ellos van a poner el muro y a la mejor nosotros vamos a poner las puertas, porque… si ellos no quieren dejar pasar a nuestra gente para allá a la mejor nosotros no vamos a dejar pasar sus porquerías para acá”, dijo ante los medios de comunicación el representante de esa organización, Álvaro González Muñoz.

Y adelantó que a las acciones de protesta que se están organizando, se sumarán productores de leche de los estados de Durango, Querétaro, Chihuahua, Querétaro y otras entidades.

Los inconformes demandaron a las autoridades mexicanas la aplicación de un impuesto especial de 35% para todas las marcas estadounidenses de productos lácteos que ahora tienen presencia en México, y que importan sus productos, a fin de proteger a los productores mexicanos.

El Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, reconoció que la revisión del Tratado de Libre Comercio (TLC) y el posible rompimiento, difícilmente les podría afectar más de lo que ya repercutió ese acuerdo contra los pequeños productores mexicanos, desde su entrada en vigor y hasta la fecha.

“Estamos compitiendo contra productos similares, no contra la leche. No le están dando el valor a la leche. (…) El dato antes era de 750 mil productores aproximadamente y hoy somos escasamente 150 mil, precisamente porque las industrias han privilegiado las importaciones”, dijo Álvaro González.