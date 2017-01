Fiscalía de Nuevo León teme que Rodrigo Medina huya e insiste en que debe ser encarcelado

MONTERREY, NL (apro).- La Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León insistirá en que sea ordenado el encarcelamiento preventivo del exgobernador Rodrigo Medina, pues debido a la millonaria cantidad que desfalcó al estado, y la penalidad que enfrenta, podría sentirse tentado a huir.

Ernesto Canales Santos, titular de la Subprocuraduría que persigue al priista dijo que después de que un juez federal concediera un amparo para liberar a Medina, encarcelado el jueves en la madrugada en el penal del Topo Chico como medida preventiva, el gobierno estatal insistirá en que se haga efectiva su remisión en la penitenciaría.

“Consideramos que la decisión del juez fue conforme a derecho y así lo haremos valer en la queja que presentaremos. (La posible evasión) es uno de los elementos que el juez tomó en cuenta. El tamaño de la pena y de la responsabilidad patrimonial que tiene el exgobernador son muy grandes y el hecho de que no tenga una permanencia en el estado hace que exista el riesgo de que trate de evadir la acción de la justicia”, dijo.

Aunque Medina, quien reside en la Ciudad de México, fue excarcelado por el amparo, los procesos penales en su contra por ejercicio indebido de funciones, peculado y daño al erario siguen su curso, recordó el zar anticorrupción.

“Esto no afecta los juicios. Lo único que afectó fue la medida cautelar, que es adicional y no toca el fondo del asunto. El exgobernador está sujeto a tres procedimientos con penas que llegan a 36 años”.

Medina fue detenido el jueves por la madrugada, e internado en el penal del Topo Chico después de que el juez de control Miguel Ángel Eufracio ordenara su confinamiento preventivo tras vincularlo a proceso por los delitos de peculado y daño al erario por el desfalco al estado de más de 3 mil millones de pesos entregados en forma de estímulos fiscales indebidos a la factoría de automóviles KIA, establecida en la entidad.

Sin embargo, un juez de distrito ordenó su liberación, a través de un amparo, ese mismo día, al considerar que era mínimo el riesgo de que el acusado evadiera la justicia, pues anteriormente había acudido a todas las diligencias por el mismo caso.

Ante la posibilidad de que la defensa demande al juez de control por violar las garantías de Medina, Canales reiteró que actuó con apego a la ley, y que el Consejo de la Judicatura Federal no ha señalado que Eufracio incurriera en algún delito.

“La resolución del juez fue correcta y la orden de liberación no señala ninguna violación de parte del juez. Simplemente dice que no aplicó la suspensión, no que haya violado la ley. Si lo van a acusar, veremos qué dice la defensa, pero desde luego compartimos la decisión del juez”, afirmó.

Falta esposa de Medina a cita en Fiscalía

Gretta Salinas, esposa de Rodrigo Medina, incumplió esta mañana a la cita que tenía a las 10:00 horas en las oficinas de la Fiscalía Anticorrupción, en el centro de la Ciudad, donde agentes ministeriales la interrogarían sobre el incremento patrimonial inexplicable de su marido.

Canales explicó que el lunes pasado fue notificada de su comparecencia, por lo que ahora considera la posibilidad de tramitar un mandato judicial para obligarla a acudir mediante la fuerza pública.

Si se enteran que hubo una razón justificada por su ausencia, la Fiscalía podrá citarla de nuevo en los próximos días, señaló el funcionario esta mañana.

“De otra forma tendríamos que pedir una presentación forzosa como último recurso”, dijo esta tarde en el exterior del despacho al que debería llegar Salinas.

La Subprocuraduría notificó al exmandatario nuevoleonés que le integra un expediente por enriquecimiento inexplicable, debido a que la contraloría estatal encontró inconsistencias entre los bienes que declaró y el patrimonio del que realmente goza en la actualidad.

Como parte de las actuaciones ministeriales para explicar el incremento de sus propiedades, antes de imputarlo, la Fiscalía llamó a su esposa, quien falló a la cita de este viernes y a su padre, Humberto Medina Ainslie, quien deberá presentarse ante la misma instancia el lunes.

Los investigadores verifican la procedencia de la casa que Rodrigo Medina le regaló a su esposa en el exclusivo fraccionamiento de Las Misiones, en el municipio conurbado de Santiago, que, de acuerdo a medios locales, tiene un costo estimado en 20 millones de pesos.