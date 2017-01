“Acuerdo en lo oscurito” entre Peña y Trump es error garrafal y transgrede dignidad de mexicanos: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, consideró “un error garrafal” que el presidente Enrique Peña Nieto admitiera haber acordado con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, ya no abordar ante la opinión pública el tema del muro y la persecución de inmigrantes.

Entrevistado en Chinconcuac, Estado de México, López Obrador resaltó que “hubo un acuerdo en ‘lo oscurito’ con Trump al respecto”, y enseguida anotó que Peña Nieto está trasgrediendo la dignidad del pueblo mexicano con este tipo de acciones.

“No es posible que él informe a través de un boletín que habló con Donald Trump para ya no tratar el tema públicamente, el tema del muro y de la persecución de los mexicanos en Estados Unidos. Eso es una claudicación. Todo esto entristece porque son momentos de definición, en que debemos estar unidos y al mismo tiempo respaldar al gobierno, pero esas posturas no ayudan”, indicó.

El tabasqueño destacó que seguirá siendo respetuoso del gobierno de México y seguirá apoyándolo ante las amenazas y agresiones de Trump hacia los mexicanos, pero eso no significa que le esté dando un apoyo incondicional a la administración federal en turno.

“No podemos ser comparsas. No vamos a ser nosotros alcahuetes. No es para que digan en Estados Unidos ‘ya hay un pacto de unidad en México’, ‘ya los arreglamos a todos’, no, con nosotros no se van a arreglar si no se pone por delante el interés nacional”, aclaró.

El excandidato presidencial reiteró que si Peña no acude a la ONU a presentar una denuncia contra Trump por violación a los derechos humanos, lo hará Morena.

Asimismo, anunció que visitará Estados Unidos “para constituir un frente cívico contra la xenofobia, es decir, contra el odio a extranjeros. No vamos nosotros a permitir que se pisotee la dignidad del pueblo”, recalcó.

“Que no siga creciendo ese odio en contra de nuestros paisanos, hay que hablar con los estadunidenses, con los trabajadores de Estados Unidos, con los integrantes de las clases medias de Estados Unidos para hacerles ver que si ellos tienen problemas de desempleo, que si no les alcanzan sus ingresos no es culpa de los migrantes, hay otras

razones desde luego, que son las principales”, dijo.

En su cuenta de Twitter, Andrés Manuel López Obrador publicó: “Abriremos en EU frente cívico contra la xenofobia y seguiremos exigiendo que EPN denuncie a Trump en la ONU por violación a derechos humanos”.

También informó que durante las giras por los municipios mexiquenses ha dado respuesta a la agresión contra México que han significado las órdenes, los acuerdos que ha tomado Donald Trump.