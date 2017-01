Siete ayuntamientos de Colima incumplen con ley de transparencia, acusa ONG

COLIMA, Col. (apro).- El grupo “Cómo vamos Colima”, integrado por personajes del ámbito empresarial, advirtió que siete de los 10 ayuntamientos de la entidad incumplen la ley de transparencia en lo relativo a la publicación periódica de su situación financiera.

La organización civil refirió, a través de un estudio, que durante 2016 cinco municipios no publicaron un solo informe de su cuenta pública, entre ellos Armería, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc y Minatitlán, en tanto que en los tres últimos ni siquiera aparecen en su página de internet los datos del responsable de la Unidad de Transparencia, como obliga la ley respectiva.

Los ayuntamientos de Ixtlahuacán y Tecomán, a pesar de que han difundido algunos datos, también fueron declarados en situación de incumplimiento, pues el primero ha publicado información incompleta, mientras que el segundo no muestra datos actualizados.

En el caso de Ixtlahuacán, señala el reporte, sólo están disponibles el “Estado analítico del ejercicio de Presupuesto de Egresos por clasificación del gasto”, y no público su “Estado financiero y balance general”, además de que la información disponible más reciente corresponde a agosto de 2016.

Aunque Tecomán ofrece información más completa, ésta no va más allá del mes de julio pasado, además de que no es fácil encontrar el nombre del responsable de la unidad de transparencia en este municipio, pues no está explícito y accesible como en el resto de los casos.

De acuerdo con “Cómo vamos Colima”, sólo los municipios de Manzanillo y Villa de Álvarez han cumplido al 100% la ley de transparencia estatal, al tener publicados todos los informes mensuales hasta el mes de diciembre de 2016.

Respecto de Colima, precisó, “no se puede dar por incumplido hasta el momento, a pesar de tener su informe hasta noviembre, pues todavía se encuentra en tiempo de publicar dicha información”.

En otro de los hallazgos, el estudio determinó que el único municipio que tiene público su “Presupuesto anual 2017” es Villa de Álvarez, además de que en varios municipios se dificulta el acceso a la información, pues falta una estandarización sobre la ruta para encontrarla en los sitios de internet.

En conclusión, la agrupación refirió que algunos municipios no solamente incumplen con la ley de transparencia, sino también con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.