Mancera propone consejo nacional para enfrentar decisiones de Trump hacia México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, demandó al presidente Enrique Peña Nieto y a autoridades federales “dar pasos precisos y certeros” frente a las actitudes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tomado hacia el país.

En su discurso por la conmemoración del las Víctimas del Holocausto, consideró que es necesario convocar a empresarios, académicos y sociedad en general para integrar un consejo nacional sobre qué hará México ante este escenario.

“Tenemos todo, tenemos riquezas naturales, fuerzas naturales, una voluntad, soberanía, nación, pueblo. Tenemos todo lo necesario para que una amenaza como lo es un muro —que ya se lo dijimos, no está separando a México, sino a América— nos vaya a detener”, aseguró.

Mancera Espinosa agradeció a alcaldes y gobernadores de Estados Unidos por “desacatar todas estas líneas de acción que ha marcado el presidente Trump”.

Luego, reiteró su postura: “No estamos en contra del pueblo de Estados Unidos, eso debe de quedar muy claro, porque no es quien está lanzando estos ataques a México, porque como lo vemos son ataques. Es el presidente Trump y su gobierno el que está dirigiendo esta embestida, porque el pueblo de Estados Unidos no piensa así, no es toda la gente”.

Más tarde, en otro acto oficial, el exprocurador dijo que existe “una gran oportunidad para que México pueda demostrar que no está en una relación de dependencia y de comodidad”.

El mandatario capitalino también aprovechó para exhortar al gobierno federal a replantear el incremento al precio de los combustibles y realizar un plan estratégico para generar más empleo.