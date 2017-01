Pide Velasco que Congreso le autorice préstamo por 125 mdp para nuevo cuartel militar

TUXTLA GUTÉRREZ, Chis., 28 de enero (apro).- El gobernador Manuel Velasco Coello solicitó al Congreso del estado de Chiapas, la autorización para adquirir un préstamo por 125 millones de pesos, recursos que serán destinados para aportar a la construcción de un cuartel militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).



Así lo confirmó hoy el presidente del Congreso del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, quien expuso que en el predio denominado Piedra Blanca, municipio de Chicomuselo es donde se construirá un nuevo cuartel militar, perteneciente a la VII Región Militar de la Sedena y que servirá “para cuidar una parte de la zona fronteriza que no está cuidada”.



El tema de la solicitud de autorización del endeudamiento está en el orden del día del periodo extraordinario de sesiones, que se abrió este sábado a las 8:00 horas, pero aún no ha sido abordado.



Se suponía que tanto el punto de la solicitud de los 125 millones de pesos como el cuarto informe de gobierno sería abordado este sábado porque era de los primeros puntos del orden del día, pero no fue así.



Durante la sesión, que no duró ni una hora, se aprobaron los otros nueve puntos del orden del día y se llamó a receso hasta que el gobernador entregue su informe, que podría ser este domingo 29 de enero. Aunque según Eduardo Ramírez no hay una fecha clara. “No lo tengo claro” dijo el diputado.



Al contrario de lo que ha sucedido en sus informes anteriores, el gobernador de Chiapas no ha anunciado la hora y día exacto de su informe y es que temen que se realicen manifestaciones por el desabasto de medicamentos, el aumento de la gasolina, los despidos en diferentes dependencias y la solicitud de préstamo.



Sobre el endeudamiento señaló que el recurso será para que el estado ponga su parte de un cuartel militar que está por construirse en el municipio de Chicomuselo. La inversión sería de unos 250 a 300 millones de pesos.



El diputado señaló que Chiapas no tiene recursos etiquetados para infraestructura de este tipo y por ello se está pidiendo el financiamiento.



El recurso que se gaste en la construcción del cuartel se irá a la deuda pública porque además es un inmueble que no genera recursos propios así que no hay de dónde recuperar la inversión.



El anuncio formal de la construcción podría darse la próxima semana en la que estará en Chiapas el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.



Se dijo que la construcción de este cuartel se deriva de los acuerdos nacionales tratados en la reunión de Seguridad Nacional Sur-Sureste, cuyo objetivo es reforzar el esquema de seguridad del estado de Chiapas.



Cabe señalar que este cuartel tendrá una extensión de más de 60 hectáreas, las cuales fueron donadas por el Gobierno de Chiapas y contará con una unidad tipo corporación (batallón), incluyendo una unidad habitacional militar.

Chiapas arrastra una deuda exhorbitante de más de 20 mil millones de pesos que dejó el entonces gobernador Juan Sabines Guerrero hasta el 2012.