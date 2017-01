México expresa “extrañeza y decepción” por respaldo de Netanyahu a muro de Trump

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Luego que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aplaudiera la decisión de su homólogo Donald Trump de construir un muro fronterizo, el gobierno de México manifestó su extrañeza, rechazo y decepción por ese pronunciamiento.

“México es amigo de Israel”, indica la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado emitido este sábado, “y debe ser tratado como tal por su Primer Ministro”.

La postura ocurre horas después de que Netanyahu, a través de Twitter, fijara: “El presidente Trump está en lo correcto. Yo construí un muro a lo largo de la frontera sur de Israel que detuvo la migración ilegal. Gran éxito. Gran idea”.

President Trump is right. I built a wall along Israel's southern border. It stopped all illegal immigration. Great success. Great idea 🇮🇱🇺🇸

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 28 de enero de 2017