Y ahora Trump se va a “tuitazos” contra los diarios TWP y NYT

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Los diarios estadunidenses The New York Times y The Washington Post fueron ahora el blanco de los ya acostumbrados “tuitazos” del presidente Donald Trump.

Como lo ha acostumbrado en su corta administración, el mandatario estadunidense se lanzó contra los dos diarios más importantes de su país mediante mensajes de Twitter, incluso con errores en la redacción de los mismos.

Thr coverage about me in the @nytimes and the @washingtonpost gas been so false and angry that the times actually apologized to its….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de enero de 2017

Calificó de “deshonesto” la postura de ambos diarios que, acusó, lo consideraron de forma incorrecta desde el principio y dijo que la cobertura sobre él ha sido falsa en ambos medios.

Además, atacó de manera personal al NYT respecto a las elecciones primarias y generales, al decir que indujo “noticias falsas”.

The failing @nytimes has been wrong about me from the very beginning. Said I would lose the primaries, then the general election. FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de enero de 2017

Trump ha usado Twitter para fijar posturas a título personal así como tratar temas delicados, como lo fue el amago de cancelar la visita del presidente Enrique Peña Nieto, así como múltiples mensajes en torno a la construcción del muro fronterizo.