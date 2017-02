El cine nacional a la Berlinale

El máximo festejo fílmico de la capital germana recibirá a nuestro país como invitado de honor este año, inaugurando el área de la Berlinale llamada “País en Foco”, que se presenta en el Año Dual Alemania-México 2016-2017. Concursarán el documental “La libertad del diablo”, de Everardo González, y la infantil “Tesoros”, de la triunfadora María Novaro, al tiempo que Felipe Cazals proyectará su clásica “Canoa”, restaurada.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En la 67 edición del Festival Internacional de Cine de Berlín, conocido como Berlinale, México ocupará un lugar significativo.

No sólo se estrenarán los largometrajes mexicanos La libertad del diablo (un fuerte documental de Everardo González) y Tesoros (una ficción infantil de María Novaro), sino que incluso se proyectará la versión restaurada de Canoa (1976), dirigida por Felipe Cazals.

Además, México será el primer país invitado del Country in Focus (País en Foco), organizado en el Mercado de Cine Europeo (EFM, por sus siglas en inglés) durante este encuentro del séptimo arte, a realizarse del 9 al 19 de febrero en la capital alemana.

Conocido por La canción del pulque (2004), Los ladrones viejos (2007), El cielo abierto (2011), Cuates de Australia (2012) y El Paso (2015), González expresa a Proceso que La libertad de diablo “es un ensayo sobre el miedo, el odio y la maldad”, donde muestra testimonios de la policía federal, el Ejército Mexicano, las víctimas de tortura, los familiares de desaparecidos, sicarios y desenterradores, entre otros.

Informa que todos sus entrevistados portan una máscara “que juega como un elemento que intenta buscar más verdad de la que el rostro oculta”.

El boletín de Animal de Luz Films –una de las compañías productoras (la otra es Artegios, en coproducción con Bross Al Cuadrado)– apunta que La libertad del diablo “es un documental psicológico que penetra en la mente de los protagonistas de la violencia, tanto víctimas como victimarios, mediante entrevistas que erizan la piel”.

El largometraje está nominado al Glashütte Original Documentary Award, y forma parte de la sección Berlinale Special. Así, González (egresado de comunicación social por la Universidad Autónoma Metropolitana, y de cinematografía por el Centro de Capacitación Cinematográfica) opina del estreno de su cinta en Berlín:

“Es una gran noticia, porque determina mucho el futuro de las películas. Estoy muy orgulloso, creo que a todos mis trabajos les ha ido muy bien. Berlinale Special es una selección de títulos y a cada uno se le dedica una mesa de discusión, tras la proyección.”

–¿Qué lo motivo a crear este documental?

–Cuando empezaron los “ejecutómetros” de parte de los noticieros y se comenzó a hablar de desapariciones forzadas en México, me empecé a cuestionar si no éramos también responsables de todo lo que sucede, y me surgió la idea.

–Luego de las entrevistas que hizo y al terminar el filme, ¿qué concluye?

–Que está equivocado el modelo económico en el que vivimos; genera divisiones, desigualdades, odio, rencor y hace sentir que la vida no tiene valor. Bueno, esa es una de las muchas capas de la cebolla del fenómeno que vivimos, no sólo en México, La libertad del diablo podría ser el retrato del Congo, Estados Unidos, Israel, Irak y Palestina, en fin.

–¿Cómo nació el título La libertad del diablo?

–Porque finalmente lo que revela es que todos tenemos una gran dosis de maldad dentro, es la que habita con nosotros, y cuando se libera, se desata todo.

–¿No tuvo temor al entrevistar a estos personajes?

–El discurso de ellos es peligroso… Meterse en historias de maldad tan fuertes durante tanto tiempo, hace que uno cambie. No es tanto el miedo, sino que da desconsuelo, angustia, ansiedad, zozobra y desesperanza ver la maldad tan de frente.

“Tesoros” de Novaro

Ya con una reconocida trayectoria, María Novaro, quien hacia 1991 obtuvo el Premio OCIC en la sección Forum de la Berlinale con su ópera prima Lola (1989), ahora va de nuevo a ese festival con Tesoros, para competir en la sección Generation KPlus dedicada a temáticas infantiles.

En la narración, Jacinta, de seis años, cuenta una historia que comienza cuando Dylan, de la misma edad; Andrea, de 11, y Lucas, de dos años y medio, llegan a Barra de Potosí, una comunidad de pescadores en la costa de Guerrero, México. Se reúnen con los niños locales convencidos de que juntos, armados con una tablet, algunas pistas y el mapa adecuado, podrán encontrar cierto tesoro que dejó escondido en la región el pirata Sir Francis Drake, cuatro siglos atrás; pero entonces, descubren algo más valioso… En orden de importancia, actúan: Dylan Sutton-Chávez, Andrea Sutton-Chávez, Michel Lucas, Julieta Bárcenas, Ángel David Pérez, Matilde Hernández, Jimena Mar Nava, Avimael Cadena, Kevin García, Judith de León, Martin Sutton, Jacinta Chávez de León, Aranza Bañuelos, Julio Suástegui, Alondra Gómez, Fabiana Hernández, Jazmín Bárcenas, Howin Albarrán, Zindu Cano, Santiago Chávez, Mara Chávez y Lucas Barroso Tillinger,

A decir de Novaro, nunca se había propuesto filmar una película infantil y mucho menos imaginó dirigir a tantos niños:

“Tesoros fue un reto, no sólo porque eran muchos y de todas las edades. Lo fue también porque quería contar esta historia desde la propia mirada infantil; desde ese mundo suyo que se habita siempre por la lógica del juego… quise hablar a los niños de nuestro hermoso país profundamente herido, desgarrado por la violencia, la corrupción y la impunidad; con desigualdad social y pobreza lacerante que crecen por las políticas de decenios basadas en el despojo. Eso ellos lo saben, porque lo viven. Pero quise decirles también que México tiene una enorme riqueza en su biodiversidad y en su gente.”

Novaro es asimismo la productora, autora del guión y la editora. Este proyecto de Cine Ermitaño, Ajenjo Cine y Axolote Cine fue financiado por Foprocine y Eficine.

Enfoque de México

Cazals obtuvo el Premio Especial del Jurado (Oso de Plata) de este mismo festival con Canoa, en 1976, y ahora exhibirá aquella impactante película en la sección Berlinale Classics, si bien en versión restaurada por la distribuidora estadunidense The Criterion Collection.

Vale recordar que Cazals retrató la tragedia ocurrida en San Miguel Canoa, Puebla, en 1968, cuando seis empleados de la BUAP viajaron al poblado para escalar La Malinche; cuatro de ellos fueron linchados, con el campesino que los hospedó. El cura del lugar aseguraba que los jóvenes eran comunistas, quemarían las cosechas y violarían a las mujeres del lugar.

La cineasta Camila José Donoso irá a la sección Forum con el largometraje mexicano-chileno de ficción Casa Roshell, que muestra un sitio para escondite de hombres que viven reprimidos en sus deseos de feminización y travestismo.

Esteban Arrangoiz, a su vez, compite por el Oso de Oro al mejor cortometraje con Ensueño en la pradera, un documental sobre la violencia que padecen ciertos estados de la República por la extorsión. Finalmente, José Pablo Escamilla va con el corto de ficción Libélula, participando en el grupo Generation 14 Plus, en torno a la adolescencia y la soledad.

México será la primera nación en la nueva área llamada País en Foco en el marco del Mercado de Cine Europeo de este encuentro internacional de cine. En dicha iniciativa colabora la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), y la Fundación Manuel António da Mota–Mota Engil.

Al mismo tiempo, País en Foco es presentado en el marco del Año Dual Alemania-México 2016-2017, donde no sólo resaltará la cinematografía nacional, sino el arte en general y la cultura del país.

En el Mercado de la Berlinale, México participará en iniciativas relacionadas con la industria cinematográfica, como en el Mercado de Co-producción, Visions, Visitors, Meet the Docs, Drama Series Days, Producers Hub y Culinary Cinema. Por ello, una importante delegación conformada por productores, distribuidores, agentes de ventas y canales de televisión, buscará opciones de venta y distribución mundial, así como promover el financiamiento y coproducción que el país ofrece.

Cabe destacar que Daniela Michel, directora del Festival Internacional de Cine de Morelia, será parte del jurado para entregar el premio al mejor documental.

Este reportaje se publicó en la edición 2100 de la revista Proceso del 29 de enero de 2017.