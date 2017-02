La natación se mueve en aguas turbias

Las irregularidades empapan al presidente de la Federación Mexicana de Natación, Kiril Todorov. Se acaba de reelegir, pero lo hizo entre protestas. Un grupo de atletas documentó con meticulosidad la “desaparición” de equipo, y él respondió atacándolos. El gobierno federal le da una gran cantidad de dinero al año, pero no lo justifica a cabalidad. Y una serie de mentiras le ha acarreado nueve reconvenciones, las mismas que, simplemente, ha ignorado.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Una investigación realizada por dos nadadores –que fue subida a las redes sociales– dejó al descubierto la falta de transparencia en el uso de los recursos de la Federación Mexicana de Natación, A. C. (FMN), cuyo titular, Kiril Minchev Todorov, se reeligió el pasado 15 de diciembre en una asamblea exprés no exenta de controversias.

No es el único problema de Todorov: actualmente enfrenta acusaciones porque ha desacatado nueve resolutivos de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD), lo que constituye una infracción grave, según la Ley General de Cultura Física y Deporte (LGD).

En la fracción VII del artículo 79, la LGD establece que la CAAD está facultada para castigar a todas las personas físicas o morales, organismos y entidades deportivas que se nieguen a acatar y ejecutar los acuerdos, decisiones, laudos y resoluciones de la propia CAAD.

Y el reglamento de dicha ley, en el artículo 137, segundo párrafo, indica que la CAAD podrá declarar el desacato, tras lo cual informará a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) para que inicie el procedimiento sancionatorio correspondiente. Si la CAAD detecta irregularidades en federaciones o asociaciones, o la realización de actos ilícitos, podrá informar directamente a las autoridades involucradas.

Por lo pronto, la CAAD ya ratificó que Kiril Todorov ha sido declarado en desacato en nueve ocasiones, según se lee en la respuesta (emitida el 23 de noviembre) a la solicitud de información 011001000016161. La Secretaría de Educación Pública (SEP) reveló, por su parte: “La Conade nos ha informado que dictó cuatro sanciones en contra de la referida federación, que preside Kiril Minchev Todorov”.

Ahora bien, la Conade, que dirige Alfredo Castillo, continúa sin hacer oficiales y públicas sus decisiones, pese a las reiteradas recomendaciones de la CAAD.

La sordera, la inacción

Al menos siete de las desobediencias de Todorov responden a un juicio de amparo promovido ante la CAAD –número de expediente A-54/2012– contra actos de la FMN por conducto de su Comisión Técnica de Nado Sincronizado. La agraviada es la nadadora Ana Karen Mendoza Damken.

Ella formó parte de la selección de nado sincronizado, pero por alguna causa que nunca pudieron justificar ni el Consejo Técnico de la FMN ni Todorov, jamás se le dio la oportunidad de competir. Incluso si faltaba una de sus compañeras, otra llegaba a ocupar su sitio. Así, Mendoza Damken optó por retirarse de dicha disciplina deportiva. Hasta el momento, nadie le ha resarcido el daño ocasionado.

Por este expediente, que data de 2012, hay también un procedimiento penal en contra del responsable de la FMN por falsedad de declaración ante una autoridad distinta a la judicial. Resulta que Todorov, en su intento por deslindarse de la situación, argumentó la existencia de un dictamen de la Comisión Técnica de Nado Sincronizado que supuestamente explicaba por qué Ana Karen no tenía actividad con el equipo mexicano.

Todorov cayó en contradicciones y terminó reconociendo que tal dictamen no existe. En febrero pasado, la CAAD le dio vista por segunda ocasión al Ministerio Público para que investigara esta falsedad.

En su artículo 50, la LGD señala que las asociaciones deportivas se rigen por lo dispuesto en sus estatutos sociales. Y estas federaciones actúan como agentes colaboradores del gobierno federal, por lo que su labor se considerará de utilidad pública, de acuerdo con el artículo 51.

Más aún: el artículo 112 (fracción II) del reglamento de esta ley especifica que en caso de desacato de los acuerdos, laudos y resoluciones de la CAAD, esto será considerado una infracción grave. Por esto, la Conade debió haber impuesto a Todorov las sanciones administrativas contempladas en el artículo 152 de dicha ley, que para los directivos del deporte pueden ser a) amonestación privada o pública; b) suspensión temporal o definitiva de su inscripción al Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade), y c) desconocimiento de su representatividad.

Proceso solicitó a la Conade información relacionada con las cuatro sanciones al titular de la FMN. Al cierre de esta edición, el organismo no se había pronunciado. El reportero también contactó vía telefónica a Todorov, quien pidió que se le regresara la llamada a una hora determinada. Después, cuando se intentó establecer la comunicación, el directivo activó de inmediato el buzón de voz de su celular. Tampoco respondió a los mensajes de texto que se le enviaron.

La indagatoria

Los nadadores Irwin Guillén y Eduardo Domínguez, con el apoyo del portal Atletas de México, difundieron el pasado 12 de diciembre los resultados de investigaciones que han hecho sobre Todorov. Según Guillén, esa indagatoria perseguía tres propósitos esenciales:

Impedir la reelección de Todorov, el pasado 15 de diciembre, para el periodo 2016-2020, como finalmente sucedió entre reclamos de algunos presidentes de asociaciones de natación (Proceso 2192); exigir la renuncia inmediata del directivo, por su falta de transparencia en el uso de los recursos de la FMN, y finalmente informar a atletas, entrenadores, directivos, padres de familia y otros involucrados en los deportes acuáticos del desempeño del responsable de la natación en el país.

Todorov, por un lado, y la Conade, por otro, se rehusaron a responder las preguntas que les hicieron los deportistas. El pasado 29 de noviembre, esta última negó información a la solicitud de transparencia 113100059816, en la que le pidieron un reporte detallado sobre su uso de recursos públicos.

La Subdirección de Calidad para el Deporte de la Conade arguyó que no dispone de los papeles solicitados, toda vez “que la documentación comprobatoria, una vez revisada, es devuelta a la federación deportiva de que se trate para su debido resguardo”.

No obstante, gracias a otras solicitudes de información turnadas a la SEP y a la Conade, los atletas interesados destaparon la situación que prevalece en la FMN:

Según la Conade, en los últimos cuatro años la FMN fue la mayor beneficiada de los recursos entregados por el organismo. Recibió 268 millones 639 mil 981 pesos.

Sin embargo, Irwin Guillén asevera que la administración de recursos por parte de la FMN “deja mucho que desear”, como lo demuestran los estados financieros de 2014 y 2015 reportados por esta asociación.

Los nadadores señalan que la FMN realizó adquisiciones fantasma. Un botón de muestra: reportó la compra de 37 escritorios, pero sólo hay seis nuevos en las oficinas de la FMN.

En 2015, la FMN gastó 349 mil pesos en equipo de cómputo, y 479 mil 896 pesos en 2014. Pero los nadadores reportan la desaparición de 11 equipos.

En las notas de los estados financieros de la FMN también figura la adquisición de una mesa de futbolito, de la que se desconoce su destino, además de un gasto por 5 millones de pesos para comprar 750 “kits deportivos” a Under Armour México, S. de R. L. de C. V., el 8 de diciembre de 2015.

“¿Quiénes recibieron los kits? No se sabe en realidad, en momentos en que se han presentado situaciones de seleccionados nacionales que compiten sin uniforme oficial”, asegura Guillén. Él agrega irregularidades: sólo en la comprobación de los ejercicios fiscales 2014 y 2015, la FMN “desapareció parte del mobiliario, el sistema de sonido con un valor de 7 mil 730 pesos; un proyector con valor de 56 mil pesos, y un reloj checador de 2 mil 700 pesos”.

Balance negativo

Al 31 de diciembre de 2015, la FMN reportó una “depreciación acumulada” de 4 millones 999 mil pesos, de los cuales 261 mil 163 pesos corresponden al mobiliario y equipo de oficina, 365 mil pesos a computadoras, 4 millones 222 mil pesos al equipo deportivo y 152 mil pesos al de transporte. Y apenas sumó 50 mil pesos a su “patrimonio acumulado”.

Aun cuando se siguen invirtiendo grandes cantidades en equipo deportivo, la federación que preside Todorov ni siquiera tiene certeza del estado en que se encuentra dicho material: en la asamblea general ordinaria de 2016 admitió que lo adquirido entre 2001 y 2007 ha estado desde entonces resguardado en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano. Y “las bodegas donde se encuentra se han inundado en varias ocasiones, por lo que no se tiene la certeza del estado o buen funcionamiento de dicho equipo”, acepta la FMN.

Según esta federación, sólo en 2015 la inversión en compra de equipo deportivo ascendió a 7 millones 348 mil pesos, y a 4 millones 348 mil pesos un año atrás.

A finales de 2014, la FMN no registró cuentas pendientes con proveedores y acreedores, mientras que en diciembre de 2015 el organismo ya tenía un adeudo de 5 millones 321 pesos. Para completar, el patrimonio de la asociación civil arrojó una drástica disminución, como resultado de pérdidas por 2 millones 129 mil pesos.

Ante la asamblea general ordinaria de 2016 la Federación argumentó que el factor principal de la merma fue el reembolso exigido el 24 de febrero de ese año por el máximo organismo de este deporte: “La Federación Internacional de Natación (FINA) nos pidió el pago de 97 mil 249 pesos por concepto de cambios de boletos de avión de 16 equipos que tenían agendada su participación en el I Campeonato Mundial Junior Femenil de Waterpolo, que se llevaría al cabo en agosto de 2015 en Mérida, Yucatán, el cual fue cancelado”.

Guillén relata en entrevista que la idea de investigar se originó en abril pasado, después de que la FMN le quitara el carácter de “selectivo olímpico” al Circuito Mexicano de Natación, celebrado en Mérida, por las sanciones impuestas a México por la FINA.

“Mi malestar aumentó; estaba harto de la Federación y de la labor de su presidente. Fui seleccionado nacional en diversas ocasiones y no es posible que ni siquiera nos proporcionaran uniformes”, refiere.

“En primera instancia redacté una carta con la firma de varios nadadores y entrenadores, en la cual solicitamos la renuncia inmediata de Kiril. Publiqué las firmas y también se las llevé a la federación, que en mayo pasado me selló de recibido.”

El atleta reconstruye: en la primera semana de mayo de 2016 acudió a la oficina de la FMN para obtener el sello de recibido. De inmediato la secretaria avisó de su presencia a Todorov. “Me obligaron a pasar con él. Kiril me recibió con un fuerte apretón y jalón de manos, como una manera de intimidarme, demostrándome que él es quien manda aquí”.

En el inesperado encuentro, el titular de la FMN aceptó que la asociación civil a su cargo arrastra “algunos problemas”, pero le dijo a Guillén que “de ninguna manera es la Federación mala como la consideras. Le reiteré que es necesario que haga públicos los estados financieros de la FMN, al igual que lo hacen muchas federaciones en el mundo; que también publique los criterios de selección, y que las sedes de un nacional no se anuncien con sólo un mes de antelación”.

Guillén representa a su estado, Quintana Roo. En la actualidad, entrena en un club privado con sus propios recursos. En 2011 figuró en el lugar 155 del ranking mundial de la FINA, su mejor posición. “Tal vez no sean los mejores resultados en la natación, pero tampoco son los peores. Lo que logré pudo haber sido mejor si hubiera tenido el apoyo de la FMN. Entre 2013 y 2014 viví 10 meses en Hungría, donde la federación de natación me dio más apoyos que los que he recibido en México. Me fui con mis propios recursos. Allá no tenía que pagar nada por las competencias, ni al entrador ni por el uso de la alberca. Incluso en algunas ocasiones se hicieron cargo de mis viajes y me proporcionaron traje de baño, uniformes y gorras… Estoy muy agradecido con los húngaros. En ese aspecto, apoyan mejor que en México”.