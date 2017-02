“La Gran Muralla”, la primera película en inglés de Zhang Yimou

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El cineasta chino Zhang Yimou –quien ha sido elogiado no sólo en su país sino a nivel mundial por sus historias de romance, comedia, drama e historia, donde ha abarcado temas como el feminismo, la sexualidad y la política– rodó su primera película en inglés con una historia de fantasía y acción, titulada La Gran Muralla.

Legendary Pictures y Universal Pictures, junto con China Film y Le Vision Pictures, producen este largometraje filmado totalmente en China, que se estrena en México desde este viernes 3. El elenco lo conforman Matt Damon, Jing Tian, Pedro Pascal, Willem Dafoe, Hanyu Zhsng, Eddie Peng Yu-yen y Lu Han.

Se trata de una aventura de acción épica que describe la amenaza de un monstruo que se esconde detrás de una de las mayores maravillas del mundo hechas por el hombre, la Gran Muralla China. La trama está ambientada en la antigua China (alrededor de 1100 después de Cristo, durante la Dinastía Song). Este relato ofrece que la muralla fue construida como defensa contra una criatura china mítica llamada Tao Tei, una especie maligna y figura tipo gárgola de la mitología de esa nación que se sale cada 60 años del corazón de la Montaña Jade para alimentarse de la humanidad.

“Recuerdo que me contaron cuando era joven que la magnífica Gran Muralla de China era el único objeto hecho por el hombre que se podía ver desde el espacio”, dice el productor de la cinta Thomas Tull.

“Sea cierto o no, jamás lo olvidé, y cuando me dispuse a crear una compañía conocida por películas de monstruos, quería hacer una que combinara mi amor por el género ambientado en esta magnífica estructura. Siempre me pregunté ¿por qué era tan importante y necesario que un país construyera una estructura así de grande?, así de increíble…”, continúa Tull.

La oportunidad la obtuvo Yimou, quien fue ensalzado por sus magníficas puestas en escena en las ceremonias de inauguración y cierre de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Incluso, Steven Spielberg denominó sus trabajos en ese evento deportivo como “el espectáculo más grande del nuevo milenio de este genio”. Por eso Yimou fue nombrado persona del año en 2008 en la revista Time.

El guión de La Gran Muralla lo escribieron Carlo Bernard y Doug Miro. Durante el desarrollo del guión, los escritores descubrieron la leyenda china de un monstruo llamado Tao tie. Hay un libro de fantasía llamado Shan-hai Jing, que data desde hace 2 mil 500 años, donde se establecen diferentes tipos de monstruos, duendes, demonios y el Tao tei, a este último se le representa como glotón, come incesantemente, tanto que cuando no queda nada para comer, se come su propio cuerpo.

Yimou debutó como director con Red sorghum (1987), película con la que logró el Premio Oso en el Festival Internacional de Cine de Berlín, donde se convirtió en un eterno favorito. Varias de sus últimas películas se proyectaron en ese prestigioso evento, y en 1993 fue jurado del festival. Su colaboración con la actriz Gong Li, a quien dirigió en nueve de sus películas (la última fue Coming Home de 2014), ha sido reconocida a nivel internacional.