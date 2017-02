Revés de juez a veto migratorio es ridículo y será anulado: Trump; EU restablece 60 mil visas

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El presidente estadunidense Donald Trump calificó de “ridícula” la orden del “supuesto juez”, dijo, que bloqueó temporalmente el decreto que prohíbe el ingreso de ciudadanos de siete países a Estados Unidos.

El mandatario añadió, mediante un mensaje de Twitter, que su gobierno anulará la orden del juez federal de Seattle, James Robart, quien ayer dio a conocer el fallo que responde a una demanda interpuesta por los estados de Washington y Minesota, y el cual suspende el veto decretado hace una semana por Trump a los inmigrantes de Irak, Yemen, Irán, Somalia, Sudán, Siria y Libia.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned!

