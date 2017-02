Analizar comunicación celular a distancia, lo novedoso en estudio del cáncer: científica de la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Analizar las células malignas más allá del tumor y determinar cómo se establece su comunicación a distancia es lo novedoso en el estudio del cáncer, afirmó la científica Gloria Soldevila en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra este sábado.

Responsable del Laboratorio Nacional de Citometría de Flujo (LABNALCIT), con sede en Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, Soldevila sostuvo que el estudio que realizan es un proyecto a largo plazo.

“Entender cómo funciona ese padecimiento es un reto para la ciencia, pues las células tumorales atacan no sólo de forma directa, sino a través de liberar los llamados exosomas, ‘trocitos’ de células o microvesículas que miden de 20 a 200 nanómetros, que según una investigación de este instituto de la UNAM (sobre cáncer de mama y colon), podrían afectar las células del sistema inmune que intentan combatirlo”, refiere la especialista, mediante un comunicado de la UNAM.

Esas microvesículas, abunda la científica, también tienen un papel relevante al llevar la información de las células malignas a otros sitios, contribuyendo así a la dispersión del cáncer en otras partes del cuerpo, es decir, a la metástasis.

De acuerdo con el último Informe Mundial del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que en 2012 se registraron 8.2 millones de nuevos casos de esa enfermedad, y se estima que esa cifra subirá a 22 millones anuales en las próximas dos décadas.

En tanto, los cánceres más mortíferos son los de pulmón, estómago, hígado, colon y mama.



El Instituto de Investigaciones Biomédicas cuenta también con un proyecto institucional de cáncer de mama, en el que participan varios investigadores de esa dependencia. Entre otros estudios se intenta evaluar el efecto de la obesidad en la progresión de aquel padecimiento.





Soldevila explicó que un tumor no se forma sólo de células malignas que crecen de forma descontrolada, sino que alrededor hay otras que modulan su función, como las del sistema inmune que intentan combatirlas, o las del tejido adiposo propiamente.

“Saber cómo interaccionan los tipos celulares presentes en el nicho tumoral es fundamental para saber lo que le ocurrirá al paciente y, a futuro, predecir si tiene o no más probabilidad de metástasis”, señaló.

Como resultado preliminar, en el laboratorio a cargo de la especialista, se ha encontrado que al purificar microvesículas de las células de cáncer de mama y colon, y colocarlas encima de células endoteliales –las que rodean a los vasos sanguíneos–, éstas dejan de crecer de manera “plana” y comienzan a formar “vasos”.



“Significa que las vesículas podrían tener potencial angiogénico (de formación de vasos sanguíneos nuevos), lo que resultaría fundamental para que una célula tumoral ‘escape’ y haga metástasis en otro lugar”, señaló la experta.



En México no existe un espacio igual al LABNALCIT, en donde se encuentran los mejores citómetros y la mayor capacidad de técnicas posibles que tales instrumentos pueden brindar.



En particular en los estudios de cáncer, este espacio universitario permite determinar si un paciente en tratamiento está respondiendo de manera favorable o no, o detectar el crecimiento irregular de las células y así diagnosticar una leucemia, por ejemplo.