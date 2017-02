“No a Trump, no a la guerra”, las protestas en Londres contra el mandatario estadunidense (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Miles de personas salieron este sábado a las calles de Londres para protestar contra la posible visita del presidente estadunidense Donald Trump a Reino Unido y por su decreto que prohíbe a personas de siete países musulmanes la entrada a Estados Unidos.

Con pancartas con leyendas como “No a Trump, No a la Guerra”, “Resistencia” y “Trump: ¿Una relación especial? Sólo di: No”, los protestantes se congregaron en inmediaciones de la embajada de Estados Unidos en Londres y caminaron hacia Downing Street.

La marcha fue convocada por las organizaciones “En pie contra el racismo” y la Asociación Musulmana del Reino Unidos, entre otras, de acuerdo con la agencia AFP.

manif anti-trump aujourd'hui à londres, "donald trump has got to go" pic.twitter.com/dzdhj7KS3s

— l'Elu (@jougleux_lucas) 4 de febrero de 2017