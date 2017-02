Gobierno de Astudillo oculta muerte de menor intoxicado por quimioterapia en Guerrero

CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).- El gobierno de Héctor Astudillo Flores decidió ocultar la muerte de un menor que falleció en agosto pasado por intoxicación de methotrexate durante el tratamiento oncológico que recibió en el Instituto Estatal de Cancerología Dr. Arturo Beltrán (Iecan), luego que los directivos del hospital de alta especialidad, ubicado en Acapulco, decidieron sustituir medicamentos de patente por genéricos no aptos para la aplicación de quimioterapias.



Los padres de la víctima revelaron que su hijo estaba presentando mejorías, pero la situación se complicó en un fin de semana tras la aplicación de la tercera dosis de fármacos y el pequeño falleció en el hospital, señalaron a Proceso durante una entrevista realizada esta semana.



La causa de la muerte del menor fue intoxicación por methotrexate, fármaco suministrado tres días antes por los médicos y que le causó una “perforación intestinal”, así como “colitis neutropénica” (síndrome clínico que desarrollan pacientes con neoplasias hematológicas sometidos a tratamiento con altas dosis de quimioterapia), indica el certificado de defunción expedido por el área administrativa del Iecan.



El documento oficial proporcionado por los padres de la víctima a cambio de omitir datos personales debido a que están analizando proceder jurídicamente contra médicos y funcionarios del gobierno de Astudillo por negligencia, también refiere que la intoxicación provocada por el methotrexate fue uno de “los factores patológicos significativos” ajenos a la enfermedad que desencadenaron la muerte del niño.



Los afligidos padres decidieron romper el silencio luego de que Proceso dio a conocer el sábado 28 de enero en su portal de noticias, que médicos especialistas del Iecan advirtieron desde hace cinco meses que los fármacos genéricos que sustituyeron a los medicamentos de patente, habían provocado cuadros de “intoxicación con riesgo de muerte”, en niños y mujeres que padecen cáncer y estaban bajo tratamiento de quimioterapias.



“Nosotros teníamos dudas sobre la muerte de mi hijo, pero los médicos y funcionarios del Instituto siempre asumieron una actitud déspota, hermética y nunca nos informaron que el medicamento que le suministraron era genérico y considerado de alta toxicidad”, expresaron los padres, quienes afirman que durante su estancia en el nosocomio tuvieron conocimiento de la muerte de al menos tres niños más entre julio y agosto pasado.



En ese entonces, los especialistas denunciaron que el director del Iecan, Jorge Eblem Azar Silvera, y el director administrativo, Nelson Rodríguez Cisneros, decidieron adquirir el fármaco genérico denominado methotrexate y aplicarlo en quimioterapias entre julio y agosto pasado.



Ello a pesar de que desde hace una década la sustancia se dejó de utilizar en el Iecan porque los oncólogos habían alertado que provocaba “reacciones secundarias graves que ponían en riesgo la vida” de mujeres y niños que padecen enfermedades oncológicas.



Los oncólogos anunciaron vía interna que habían decidido suspender la aplicación de “quimioterapias tóxicas y de nuevos laboratorios” porque estaban provocando múltiples efectos secundarios negativos en los pacientes y calificaron como una irresponsabilidad, el hecho de cambiar los laboratorios patente a farmacéuticos de nuevo ingreso.



A través de oficios firmados el 26 de agosto de 2016, los oncólogos Marcelino Gaytán Ángel y Ana Bertha Rivera Ramírez denunciaron mediante oficio, que los directivos del Iecan compraron fármacos fármacos genéricos que no cumplen con los estándares de calidad como “estudios de bioequivalencia, farmacocinética y eficacia” en la aplicación de quimioterapias y tratamiento de pacientes oncológicos, indican documentos oficiales en poder de Proceso.



Lo que no informaron ambos médicos del Iecan, es que previo a su reporte ya se habían registrado fallecimientos por intoxicación de methotrexate como el caso que Proceso documentó esta semana por la denuncia de padres de familia.

Astudillo oculta muerte de un menor



Incluso, el gobernador Héctor Astudillo; su secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, y el director del Iecan, Jorge Eblem Azar Silvera, minimizaron este hecho que no sólo provocó la muerte de un menor sino que exhibe irregularidades administrativas, como la opacidad en la adjudicación de contratos a laboratorios privados y la falta de cédulas de médicos oncólogos entre el personal que labora en el hospital considerado de alta especialidad.



Luego que proceso.com.mx dio a conocer el caso del uso de medicamentos genéricos no aptos para el tratamiento de pacientes con cáncer en el Iecan, el gobernador Astudillo afirmó que el año pasado “no se registraron defunciones” por causas relacionadas a la aplicación de quimioterapias y que los casos de intoxicación reportados por los médicos en agosto pasado, “todos estaban fuera de peligro”.



De esta forma el mandatario estatal, quien en el presupuesto de Egresos de este año destinó 47 millones como donativo a la fundación Teletón y 35 millones 911 mil pesos al Iecan, defendió a los directivos del hospital y acusó a los medios de comunicación de reproducir información que “tiene indiscutiblemente muy mala fe, mala fe”.



El mandatario dijo que el uso de genéricos no aptos en quimioterapias es un asunto que sucedió en agosto, y en este momento “ya todo regresó a la normalidad”.



Además, reprochó que Proceso haya dado a conocer el caso cinco meses después de que médicos especialistas denunciaron de forma interna la gravedad de utilizar medicamentos no aptos para los tratamientos de quimioterapias en niños y mujeres con cáncer.



La red de complicidades



En contraste, el lunes 30 de enero, la jefa del departamento de Oncopediatría del Iecan, Ana Bertha Rivera, afirmó que el área administrativa del nosocomio “no se dieron cuenta de las marcas ni lo que entregó” el laboratorio distribuidor de medicamentos.



De esta forma, la especialista se deslindó de su responsabilidad argumentando que en cuanto los médicos se dieron cuenta de la irregularidad, pidieron a los directivos que no dejaran de adquirir medicamentos de patente de laboratorios como Asofarma y Pierre Fabre, “ya que no somos un hospital inexperto ni improvisado”, acotó la especialista.



Por su parte, médicos y trabajadores del Iecan que pidieron el anonimato señalaron que los directivos del hospital fueron impuestos por la esposa de Astudillo y actual presidenta del DIF en la entidad, Mercedes Calvo Elizundia, y por ello, las autoridades estatales pretenden ocultar las irregularidades.



Los informantes también refieren que el escándalo del uso de medicamentos no aptos para la aplicación de quimioterapias en pacientes oncológicos, podría alcanzar a Heriberto Huicochea Vázquez, excoordinador del programa Seguro Popular en la entidad y actual dirigente estatal del PRI.



Ello debido a que los recursos federales para subsidiar tratamientos oncológicos del año pasado fueron manejados por Huicochea Vázquez, quien se ha caracterizado por hacer negocios al amparo del poder como el caso del cementerio forense estatal que fue construido en un panteón privado de su propiedad ubicado al oriente de Chilpancingo.