México, la bolsa de boxeo preferida de Trump: NYT

WASHINGTON (proceso.com.mx).- Para Donald Trump y desde que era candidato presidencial, México se convirtió en su bolsa de boxeo preferida y la Casa Blanca no ha hecho nada para aliviar la tensión con el país vecino del sur, señalo el diario The New York Times.

“Así comenzó, muy predecible con México. Trump hizo del vecino del sur y el tercer socio comercial de Estados Unidos, su principal bolsa de boxeo”, indica el poderoso e influyente periódico estadunidense en el editorial principal de su edición impresa de este domingo 5 de febrero.

“Mientras que el presidente Enrique Pena Nieto se ha enfrentado con una ejemplar mesura al diluvio de insultos y provocaciones, los funcionarios de la Casa Blanca no ha hecho nada para contener la tensión (entre los dos países)”, matiza el editorial del rotativo.

Dedicado a destacar la insultante diplomacia del nuevo presidente de Estados Unidos, The New York Times, en su página de opinión insiste en mostrar la intransigencia de Trump para con México, y pone como ejemplo la determinación que tiene de construir un muro en la frontera sur de los Estados Unidos cuyo financiamiento debe ser sufragado por los mexicanos.

La idea del muro fronterizo pagado por México, de acuerdo al editorial titulado “La variada diplomacia de insultos de Trump”, provocó la cancelación de una reunión que se había calendarizado para semana pasada entre los dos mandatarios.

“El encuentro se había programado para comenzar a aliviar el daño”, destaca el editorial de The New York Times, que luego enfatiza: “En una subsecuente llamada telefónica entre los dos lideres, Trump, de acuerdo a lo reportado, amenazó a Pena Nieto con enviar tropas a su país para hacerse cargo de ‘los bad hombres’. Esto fue, según dijeron después los asistentes de Trump, solamente un broma”.

La diplomacia insultante de Trump, por la cual Estados Unidos se ha enemistado con México, Australia, siete naciones musulmanas; Irán, Irak, Siria, Yemen, Sudan, Libia y Somalia, y varios países en Europa, podría tener consecuencias altamente negativas en un caso de crisis internacional, advierte el influyente diario neoyorquino.

“Si este método belicoso se convierte en la norma, se resquebrajarán rápidamente las alianzas y relaciones claves… cuando llegue el momento, como seguramente ocurrirá, y Trump levante el teléfono para hacer pedidos importantes a los aliados tradicionales en tiempos de crisis, no debe sorprenderse si la persona a la que llama termine abruptamente la llamada”, sintetiza el editorial del diario.