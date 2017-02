El pinche gasolinazo, un abuso del gobierno: senador Melgar del PVEM

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chi. (proceso.com.mx).- A la menor provocación, el senador Luis Armando Melgar soltó de tajo: El pinche gasolinazo nada tiene que ver con la pinche reforma energética, ante el señalamiento de una voz femenina entre la multitud que le recriminó su aval a la citada reforma en un evento público en la Costa de Chiapas.

“El pinche gasolinazo, para que les quede claro a todos, es un abuso del propio gobierno de haber aumentado la gasolina, que no tiene nada que ver con esa pinche reforma energética. Nada. Y yo fui el primero que salí y me opuse a que así fuera. Y lo dije abiertamente. Ahí está en las redes, el que quiera ver mi pinche video”, soltó el legislador.

Esta declaración se dio esta mañana en una reunión con locatarios del mercado Juan Sabines Guerrero, en la cabecera municipal de Mapastepec, donde el senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) explotó y exhibió su lenguaje florido ante una multitud de hombres y mujeres que escucharon su deslinde de las políticas públicas del gobierno federal.

Tan pronto como se apersonó en el acto, el senador escuchó el reclamo de una mujer. Entonces, Melgar pidió apagar cámaras, celulares y grabadoras de los asistentes.

En ese momento, se dispuso a dialogar con los asistentes:

– ¡Qué gusto estar con ustedes en este mercado de Juan Sabines

Guerrero!

– ¡Votó a favor de las reformas; aprobó el gasolinazo! – gritó una

mujer entre la multitud.

– A ver, si vienes para acá, te explico.

– No, señor.

– Ah bueno, entonces no se vale estar gritando si no tienes la razón.

– ¿Cómo de que no?

– No, no tienes la razón por lo que estás diciendo. No se vale venir aquí y salir corriendo. Si vienes aquí, con mucho gusto yo te lo explico. Entonces no quieres escuchar la verdad.

El senador siguió interactuando con los asistentes al acto, específicamente sobre la situación de gestión y mantenimiento de dicho mercado Juan Sabines Guerrero.

Al transcurrir del diálogo, el senador se percató que lo grababan y soltó: “Miren, hay una cosa importante y se los quiero decir: a mi no me gustan las mentiras, no me estén grabando, mejor apanguen eso. Y apaguen el video”.

Y prosiguió: “A ver, aquí no venimos a hacer política. A mi me caen muy mal los cabrones que nada más hacen política quedándole mal a la gente. Diciéndoles mentiras y pidiéndoles cosas a cambio.

“Yo no les voy a pedir nunca nada. Ni siquiera el pinche voto se los voy a pedir. Ustedes sabrán si quieren, y si no, pues ya ni modo. Pero lo que sí me queda claro es que mi chamba es ser gestor.

Fue entonces cuando una mujer le gritó y el legislador respondió sobre el gasolinazo y la reforma energética.

Añadió: “Pues vamos a seguir chingando para que no suban la gasolina. Pero lo que les quiero decir es no mentira. A mí no me gusta que anden justos pagando por pecadores. A mí que me cuelguen las mías, no las ajenas”.