Arranca juicio contra Artur Mas, impulsor de la consulta soberanista de Cataluña

MADRID (apro).- El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas declaró este lunes en el juicio que se le sigue por impulsar la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, de la que, declaró, él fue el “autor intelectual” del mismo, pero la ejecución del “proceso participativo” fue ejecutado por 42 mil voluntarios, dijo.

El político catalán y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau declararon en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, acusados por los delitos de desobediencia y prevaricación por no acatar la prohibición expresa que les dictó el Tribunal Constitucional para suspender dicha consulta, lo que les podría acarrear diez años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.

El choque entre el gobierno español y Cataluña por el proceso independentista que esta última comunidad pretende, ha subido de tono nuevamente en los últimos días, y el inicio del juicio a Mas y sus consejeras abrió un nuevo episodio. De hecho, el expresidente acudió arropado por unas 40 mil personas que lo vitorearon y gritaban demandas para que se produzca la “desconexión” de Cataluña del resto de España.

En su declaración de hoy, Artur Mas dijo que su gobierno se volcó para cumplir el “mandato democrático del Parlament” y así organizar la consulta, pero ante la decisión del Constitucional para suspenderlo, se decidió seguir con un “proceso participativo”, que mantenía la pregunta sobre la independencia de Cataluña, pero sin que fuese vinculante ni tuviera “consecuencias legales”.

El proceso fue celebrado por más de 40 mil voluntarios que canalizaron “un clamor popular”, como es la independencia.

Mas señaló que el máximo tribunal no le advirtió de las consecuencias penales que podía tener no suspender el proceso participativo. “La administración colaboró en lo que pudo pero ya no era la responsable de la organización del 9-N”, dijo, sin embargo, el tribunal y la fiscalía no están de acuerdo y piden la inhabilitación del político catalán.