Trump arremete contra encuestas “negativas” que reprueban el muro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La reciente publicación de encuestas que reflejan una desaprobación del 60% de los estadunidenses a la propuesta de construir un muro en la frontera con México, provocaron la reacción del presidente de ese país, Donald Trump.

El domingo pasado la encuesta nacional de CNN/ORC reveló que a dos semanas de asumir el poder, el magnate mantiene un nivel de desaprobación nacional del 53% y que el 60% está en contra de del muro fronterizo.

El mandatario respondió esta mañana a través de su cuenta de Twitter.

“Cualquier encuesta negativa son noticias falsas, como la CNN, ABC, NBC (…) Lo sentimos, la gente quiere seguridad en la frontera y depuración extrema”, tuiteó Trump.

Any negative polls are fake news, just like the CNN, ABC, NBC polls in the election. Sorry, people want border security and extreme vetting.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de febrero de 2017